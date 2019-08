Wird Tesla bald die Pickup-Sparte dominieren? Ford hat was dagegen

Ford Motor (WKN: 502391) hat neulich verkündet, dass ein batteriegetriebener Prototyp des Modells F-150 Pickup Zugwaggons mit einem Gewicht von über 450 Tonnen gezogen hat. Natürlich gab das Unternehmen zum Beweis auch gleich Fotos und Videos heraus.

Das mag ein PR-Stunt gewesen sein, war aber eben auch als klare Warnung an den Kollegen aus dem Silicon Valley zu verstehen: Ford wird die Pickup-Truck-Sparte verteidigen, selbst wenn die Welt sich in Richtung E-Mobilität bewegt.

Ford nutzte einen E-Prototypen, um mehrere Eisenbahnwaggons zu ziehen. Hier das Video dazu:

Wir sehen hier zwei Tests. Im ersten hat Ford 42 Exemplare des aktuellen F-150 Pickups aufgestellt und dann seinen Prototyp-Elektro-Truck (der genauso aussieht wie ein herkömmlicher F-150) benutzt, um zehn Eisenbahnwaggons (mit einem Gewicht von etwa 450 Tonnen) zu ziehen. Im zweiten Test wurden dann die 42 Pickups verladen. Damit stieg das Gesamtgewicht auf knapp 600 Tonnen. Und der E-Pickup-Truck zog die Ladung erneut.

Der E-Pickup wurde von der Chefingenieurin des F-150 gefahren, Linda Zhang. Ford verkündete keine Details zum Antrieb oder zur Batterie und sagte auch nicht, wann die Serienversion auf den Markt kommen wird. (Das Unternehmen hat bereits gesagt, dass man mehrere Elektrofahrzeuge in der Entwicklung hat, die in den nächsten Jahren auf den Markt kommen sollen, u. a. ein F-150.)

Aber was sollte dieses Projekt? Schauen wir uns dazu doch mal diese Tweets von Teslas (WKN: A1CX3T) CEO Elon Musk an.

The Tesla Truck will have dual motor all-wheel drive w crazy torque & a suspension that dynamically adjusts for load. Those will be standard.

— Elon Musk (@elonmusk) June 26, 2018