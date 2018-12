Erlangen (ots) - Sebastian Kurz, Bundeskanzler der RepublikÖsterreich, könnte "Sprachwahrer des Jahres 2018" werden. Das teilteheute die DEUTSCHE SPRACHWELT mit. Die Sprachzeitung ruft wieder miteiner Liste von Vorschlägen zur Wahl der "Sprachwahrer des Jahres"auf. Die Abstimmung endet am 31. Januar 2019 (Stimmabgabe überhttps://deutsche-sprachwelt.de/aktionen/sprachwahrer/).Kurz überzeuge durch seine Beredsamkeit. Er verstehe es, mitwohlgesetzten Worten auch schwierige politische Zusammenhängeverständlich darzustellen. Deswegen sei die Schmähung als"Schweigekanzler" ungerechtfertigt und irreführend. Zudem sorge Kurzdafür, daß die Höhe der Sozialleistungen an Asylberechtigte von derenAnstrengungen abhängt, Deutsch zu lernen. Ebenfalls benannt istÖsterreichs Bundesministerium für Landesverteidigung, das nun auf das"Binnen-I" verzichtet.Zur Wahl stehen außerdem die argentinische Schriftstellerin MaríaCecilia Barbetta und der rumäniendeutsche Dichter Horst Samson. Diein Berlin lebende Barbetta habe mit ihrem Roman "Nachtleuchten" einSprachkunstwerk geschaffen. Sie schreibt auf deutsch, weil sieDeutsch als "Sprache der Freiheit" liebt. Samsons Gedichte wurden inviele Sprachen übersetzt. Geprägt von politischer Verfolgung tritt erfür Redefreiheit ein. Als Autoren sind weiterhin Marlena Fischer,Gerald Lembke und Ingo Leipner nominiert. Die Germanistin Fischerveröffentlichte das kurzweilige Buch "Warum Deutsch die wundervollsteSprache der Welt ist". Lembke und Leipner weisen in "Die Lüge derdigitalen Bildung" nach, warum die übertriebene Digitalisierunggerade der geistigen Entwicklung von Kindern schadet.Schließlich steht das deutsche orthodoxe DreifaltigkeitsklosterBuchhagen zur Wahl. Dessen Mönche entwickeln und pflegen dendeutschsprachigen orthodoxen Kirchengesang. An ihre Übersetzungen insDeutsche setzen sie hohe Maßstäbe. 2018 veröffentlichten sie dievollständig in Fraktur gesetzte "Göttliche Liturgie".Seit dem Jahr 2000 bestimmen die Leser der DEUTSCHEN SPRACHWELTdie "Sprachwahrer des Jahres". Die Auszeichnung erhielten bisher etwaMiroslav Klose (2016), Loriot (2011), Benedikt XVI. (2005) und ReinerKunze (2002).Abstimmungsformular mit ausführlichen Begründungen:https://deutsche-sprachwelt.de/aktionen/sprachwahrer/Pressemitteilung: http://ots.de/r1LMf1Pressekontakt:Thomas PaulwitzTelefon 09131/480661http://www.deutsche-sprachwelt.deschriftleitung@deutsche-sprachwelt.deOriginal-Content von: Deutsche Sprachwelt, übermittelt durch news aktuell