Wird Rocket Internet STADA aus dem MDAX verdrängen?

am Dienstagabend (6. Juni) entscheidet die Deutsche Börse über mögliche Veränderungen an der Zusammensetzung von DAX, MDAX, TecDAX und SDAX. Doch dass Rocket Internet der angestrebte Sprung aus dem SDAX in den MDAx gelingt, ist derzeit unwahrscheinlich. Aber aufgeschoben bedeutet bekanntlich nicht aufgehoben.

Was ist das Problem?

Ein Kriterium für die Indexaufnahme stellt die Marktkapitalisierung der im Streubesitz befindlichen Aktien dar. Aufgrund des rapiden Kursverfalls zu Beginn des Jahres bringt die Holdinggesellschaft derzeit vermutlich noch nicht genug auf die Waage. Doch in dem Kursabsturz könnte auf mittlere Sicht der Schlüssel für den MDAX liegen.

Denn Hintergrund war damals, dass sich der Investor Kinnevik im Februar von einem größeren Aktienpaket getrennt hatte. Das hatte die Skepsis am Markt angeheizt. Doch gleichzeitig gerieten durch diese Aktion verstärkt Wertpapiere in den Streubesitz. Laut Unternehmensangaben befinden sich derzeit 29,4 % der Rocket-Aktien im Free Float. Außerdem zog der Kurs der Rocket-Akte zuletzt wieder deutlich an. Kinnevik hatte Anfang des Jahres in Aussicht gestellt, sich eventuell auch noch von seiner restlichen Rocket-Beteiligung (6,6 %) zu trennen. Jede Aktie mehr auf dem Markt würde Rocket letztlich helfen, dem Ziel MDAX näher zu kommen.

Warum STADA der MDAX-Exit droht

Dazu müsste aber gleichzeitig eine Aktie im MDAX Schwäche zeigen. Dies könnte am ehesten beim Generika-Hersteller STADA der Fall sein. Denn dort läuft momentan ein Übernahmeversuch. Es kommt nun darauf an, ob die Aktionäre das Angebot annehmen und wenn ja, wie viele der Aktien in den Besitz der bietenden Investoren wechseln. Dadurch könnte die Marktkapitalisierung des Streubesitzes so sehr schrumpfen, dass STADA aus dem MDAX ausscheiden müsste.

Wir werden voraussichtlich bereits in dieser Woche erfahren, wie die Sache ausgeht. Denn am 8. Juni läuft die offizielle Annahmefrist für das Übernahmeangebot aus. Dann wird Rocket Internet zwar nicht umgehend in den MDAX aufrücken. Aber dann möglicherweise beim nächsten turnusmäßigen Treffen der Deutschen Börse. Wie gesagt: Aufgeschoben ist nicht aufgehoben.

Ein Beitrag von Mark de Groot.