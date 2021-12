Wird Nvidia im nächsten Jahr eine 1-Billion-Dollar-Aktie sein?

Wichtige Punkte

Der Spielemarkt bleibt eine riesige Chance, die es zu nutzen gilt.

Nvidias Rechenzentrum wird schon bald der größte Umsatzbringer sein.

KI, selbstfahrende Autos, Cybersicherheit und Kryptowährungen sind weitere Hebel, an denen Nvidia drehen kann.

Die Frage ist nicht, ob Nvidia (WKN: 918422) eine 1-Billion-Dollar-Aktie sein wird, sondern nur wann. Mit einem Kursanstieg von 150 % im Jahr 2021 hat der Chiphersteller eine Marktbewertung von knapp 850 Mrd. US-Dollar, womit die symbolische Schwelle in greifbare Nähe gerückt ist.

Da jedoch selbst der S&P 500 in diesem Jahr 25 % zugelegt hat, also mehr als das Doppelte des historischen Durchschnitts, wird ein starker Rückgang immer wahrscheinlicher. Auch das ist eine Frage des Wann, nicht des Ob.

Sieht man einmal von dem dramatischen Einbruch ab, der mit dem Ausbruch der Coronavirus-Pandemie im letzten Jahr einherging, so hat die Börse in den letzten Jahren einen unglaublichen Aufschwung erlebt. Seit dem Ende der Finanzkrise im Jahr 2009 hat sich der Richtwert mehr als vervierfacht und aus einer Investition von 10.000 US-Dollar wurde ein Wert von über 42.000 US-Dollar.

Ein neuer Abwärtstrend wird Nvidia zweifelsohne mitreißen und das Unvermeidliche vielleicht hinauszögern. Hier siehst du, wie es aussehen könnte, wenn die Tech-Aktie eine Bewertung von zwölf Nullen hat.

Das Spiel beginnt für GPUs

Nvidia ist natürlich am bekanntesten für seine Grafikkarten oder Grafikprozessoren (GPUs), die immersive, rechenintensive Videospiele möglich gemacht haben und mit einem Anteil von 45 % am Gesamtumsatz im dritten Quartal nach wie vor das Herzstück von Nvidias Geschäft bilden.

Sie werden auch in Zukunft nicht an Bedeutung verlieren. Erstens haben während der Pandemie mehr Menschen angefangen, Videospiele zu spielen, und auch wenn viele ihre Controller beiseitelegen werden, da sich mehr Unterhaltungsmöglichkeiten außerhalb des Hauses eröffnen, werden viele weiterhin spielen.

Unter Berufung auf die Auswirkungen von Gamification unter Millennials auf die Akzeptanz einer virtuellen Welt für Gamer schätzt Mordor Intelligence, dass der Markt für Gaming-GPUs bis 2026 mit einer jährlichen Zinseszinseffekt-Rate von 14 % wachsen wird. Daraus lässt sich schließen, dass Nvidia, das bereits einen Anteil von 83 % am Markt für eGaming-GPUs hat, allein in diesem Segment jährlich bis zu 20 Milliarden US-Dollar erwirtschaften könnte, wenn die Wachstumsrate des Umsatzes anhält.

Nvidia setzt auch KI ein, um Spiele noch besser und immersiver zu machen. Seine „Deep Learning Super Sampling (DLSS)“-Technologie nutzt KI, um niedrig aufgelöste Bilder auf hohe Auflösungen zu skalieren und auf hochauflösenden Bildschirmen anzuzeigen. Zusammen mit der aufkeimenden, aber schnell wachsenden E-Sport-Industrie und dem Wachstum des Cloud-Gaming-Dienstes GeForce Now bietet dieses Segment noch viele Expansionsmöglichkeiten für die Zukunft.

Bei Nvidia geht es um so viel mehr als nur um Spiele

Das Verrückte an dem Chiphersteller ist jedoch, dass das Gaming nicht einmal seine größte Chance ist. Nvidia bleibt auch in den Bereichen künstliche Intelligenz, Rechenzentren und Automobile, die alle enorme Möglichkeiten bieten.

Mit Chips für Rechenzentren zum Beispiel macht Nvidia jedes Jahr Milliarden von Dollar. Der Umsatz in diesem Segment stieg im dritten Quartal um 55 % im Jahresvergleich auf 2,9 Milliarden US-Dollar und soll bis 2025 zum größten Segment des Chip-Herstellers werden.

Die 7-Milliarden-Dollar-Übernahme von Mellanox im letzten Jahr hat dazu beigetragen, Nvidia als führenden Anbieter von Netzwerkhardware zu positionieren.

Der Chiphersteller setzt KI auch auf dem Markt für Cybersecurity und Datenschutz ein. Durch die Kombination seines Morpheus-Frameworks mit seinen Zero-Trust-Datenverarbeitungseinheiten (DPUs) der Marke BlueField bietet Nvidia ein einzigartiges Maß an Schutz, unabhängig davon, ob sich das Netzwerk lokal, in der Cloud oder in hybriden Umgebungen befindet.

Die Zero-Trust-Plattform verlangt, dass alle Nutzer authentifiziert, autorisiert und validiert werden, bevor sie Zugang zu Anwendungen und Daten erhalten.

Wir haben noch gar nicht über Nvidias Drive-AV-Plattform für selbstfahrende Autos oder Omniverse, die erste Echtzeit-3D-Simulations- und Kooperationsplattform, gesprochen. Auch der Markt für Kryptowährungen profitiert von Nvidias Rechenleistung. Der Nvidia CMP HX (CMP steht für Crypto-Mining-Prozessor) ist ein dedizierter Grafikprozessor für professionelle Krypto-Mining-Anwendungen, dem die Videoausgabe fehlt, da sie ein überflüssiges Feature ist. Die Chips haben außerdem eine niedrigere Kernspannung und -frequenz für eine verbesserte Mining-Energieeffizienz.

Die Kasse klingelt

Das sind eine Menge Gelegenheiten, bei denen man abkassieren kann. Das sehen auch die Analysten so und haben kürzlich ihre Prognosen angehoben. Sie gehen davon aus, dass Nvidia seinen Umsatz von 16,5 Mrd. US-Dollar im Jahr 2021 auf 59,4 Mrd. US-Dollar im Jahr 2026 steigern wird, was einer jährlichen durchschnittliches Wachstumsrate von mehr als 29 % entspricht. Der Gewinn soll sogar noch schneller steigen, nämlich um fast 42 % pro Jahr auf 13 US-Dollar pro Aktie.

Dennoch ist die Aktie von Nvidia nicht billig: Sie wird mit dem 35-Fachen des Umsatzes bewertet. Bei Beibehaltung dieses Wertes würde die Bewertung des Chipherstellers irgendwann im nächsten Jahr die 1-Billion-Dollar-Marke überschreiten, aber selbst bei einer Halbierung dieses Wertes würde sich das Erreichen dieses hohen Niveaus nur bis zur Mitte des Jahrzehnts verzögern.

Es ist also offensichtlich, dass die 1-Billion-Dollar-Bewertung von Nvidia kommen wird. Die eigentliche Frage, über die sich die Anleger Gedanken machen sollten, lautet: Wann wird die Halbleiteraktie zu einem 2-Billionen-Dollar-Unternehmen?

