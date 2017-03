Wird das Notwehrrecht bei der Verhängung schulischer Ordnungsmaßnahmen in Hamburg ausgeblendet?

Hamburg (ots) - Bei der Überprüfung einer wegen Beteiligung aneiner körperlichen Auseinandersetzung zwischen Schülern verhängtenschulischen Ordnungsmaßnahme soll es nicht entscheidend daraufankommen, ob der von der Maßnahme betroffene Schüler in Notwehrgehandelt hat. Diese schulbehördliche Praxis in Hamburg stützt sichauf eine Entscheidung des Hamburger Verwaltungsgerichts aus dem Jahre2000 (Az.: 22 VG 4934/97). Nach Auffassung des Gerichts kann einenotwehrbezogene Sachverhaltsaufklärung unterbleiben, weil dieOrdnungsmaßnahme im Wesentlichen aufgrund eines pädagogischenWerturteils getroffen werde und sich einer vollständigen Erfassungnach rein rechtlichen Kriterien entziehe.Diese schulische Praxis ist nicht unumstritten.So kritisiert der Hamburger Schulrechtsanwalt Dr. KaiHentschelmann: "Die Verhängung einer Ordnungsmaßnahme setzt dasVorliegen einer Pflichtverletzung des Schülers voraus, an der esfehlt, wenn die Voraussetzungen der Notwehr im Einzelfall gemäß § 32Strafgesetzbuch tatsächlich gegeben waren. Wenn eine in seine Rechteeingreifende Ordnungsmaßnahme gegen den Schüler verhängt wird, obwohldieser in Notwehr gehandelt hat, wird dadurch das Notwehrrechtrelativiert und ausgehöhlt.""Es ist widersprüchlich, eine belastende Ordnungsmaßnahme an einschulisches Verhalten zu knüpfen, das von der Rechtsordnungausdrücklich gebilligt wird", so Dr. Kai Hentschelmann.Maik Findeisen vom Parentsmagazin-Hamburg: "Die schulbehördlichePraxis zur Verhängung von schulischen Ordnungsmaßnahmen imZusammenhang mit in Notwehr handelnden Schülern muss dringendüberprüft werden."Pressekontakt:Parentsmagazin-HamburgMaik Findeisen0177 2441484Maik.Findeisen01@gmail.comwww.Parentsmagazin-Hamburg.deDas Parentsmagazin-Hamburg ist ein Online-Magazin mit weit über30.000 Usern, berichtet frei und unabhängig sowie überparteilich rundum schulpolitische Entwicklungen und über Inklusion in unsererGesellschaft. Wir ergreifen Initiative - machen Probleme öffentlichund begleiten Bildungspolitik konstruktiv kritisch.Original-Content von: Parentsmagazin-Hamburg, übermittelt durch news aktuell