Wird Nel ASA davon profitieren?

Bei Nel ASA hat sich in der vergangenen Woche nicht allzu viel geändert – zumindest nicht an der Börse. Die Aktie des Wasserstoffspezialisten aus Norwegen fuhr mal wieder Achterbahn: Von 0,78 Euro Höchststand am Montag ging es hinab auf nur noch 0,72 Euro im Laufe des Dienstags. Doch die Papiere von Nel berappelten sich bald wieder, gingen am Freitag dann bei ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung