Wird Löw der neue Jogi? / Wettanbieter BET90 präsentiert Bundestrainer-Kandidaten

Hamburg (ots) - Bei Wettanbieter BET90 (www.bet90.com) kann absofort darauf gewettet werden, wer die deutsche FußballNationalmannschaft am 6. September 2018 (Spiel der Nations Leaguegegen Frankreich) als Bundestrainer verantwortet. Nach demhistorischen WM-Aus in der Gruppenphase ist ein Hinterfragen derVerantwortlichen selbstverständlich - auch wenn das Ergebnis diesesHinterfragens keineswegs automatisch einen neuen Bundestrainer zurFolge haben muss.Daher ist Joachim Löw für die Quotenexperten von BET90 auch mitAbstand der aussichtsreichste Kandidat. Unter den Namen möglicherNachfolger finden sich die üblichen Verdächtigen (Klopp, Nagelsmann,Wenger etc.) mit den niedrigsten Quoten. Und Jürgen Klinsmann. AuchMatthias Sammer, Ralph Hasenhüttl und Zinedine Zidane sind dabei -und warum sollte ein Verband, der Jürgen Klinsmann zum Bundestrainermachte, nicht auch Lothar Matthäus in Betracht ziehen?Einige Kandidaten und Quoten:Löw: 1.50Klopp: 5.30Klinsmann: 6.00Sammer: 7.50Wenger: 7.50Nagelsmann: 21.00Zidane: 34.00Hasenhüttl: 67.00Van Gaal: 101.00Matthäaus: 101.00Direkt zu den Kandidaten und Wetten geht es unter folgendem Link:https://www.bet90.com/specials/bet90-specials/Über BET90BET90 wurde 2010 in Malta gegründet, Die Gründer von BET90verfügen über langjährige Wettexpertise und innovative Ideen -bereits 2005 entwickelten sie mit dem Konzept der Livewette 0:0 einvöllig neuartiges Format, das heute fester Bestandteil jedesWettanbieters ist. Mit einem klaren Fokus auf Fußball und diebeliebtesten Wettarten stieg BET90 in den Markt ein. Inzwischen hatsich BET90 zum Komplettanbieter für Sportwetten entwickelt. BET90 istSponsor der Handballer des THW Kiel und Sportwettenpartner des 1. FCKöln. www.bet90.com.