Unterföhring (ots) -Da waren es nur noch vier Promibäcker: Ingolf Lück, EviSachenbacher-Stehle, Sami Slimani und Jasmin Wagner stehen amMittwoch, 13. März 2019, um 20:15 Uhr im Halbfinale von "Das großePromibacken". Nur noch drei Herausforderungen trennen die Promibäckervom Finale - aber nur drei Promis können es erreichen. Sami Slimani:"Ich bin ziemlich aufgeregt! Das wird die härteste Woche überhaupt -jeder wird darum kämpfen, einen Platz im Finale zu haben." Für EviSachenbacher-Stehle ist Ingolf Lück nicht zu unterschätzen: "Wer insFinale will, muss heute abliefern! Die größte Entwicklung hat bishermeiner Meinung nach Ingolf gemacht." Lück, der Mann auf derÜberholspur, hat dafür eine simple Erklärung: "Ich bin einfach einTurnierspieler, der im Turnier immer besser wird."Doch werden dem ambitionierten Lück ein paar Schillerlocken zumVerhängnis? "Ich hatte einfach kein Bild vor Augen! Ich habeGermanistik mit Schwerpunkt 18. Jahrhundert studiert, aber eherGoethe," erklärt der 60-jährige. Bei der technischen Prüfung müssendie Promibäcker die Jury regelrecht um den Finger wickeln. Dabeidürfte nicht nur die Königsdisziplin Blätterteig eine Herausforderungdarstellen, auch die sahnige Füllung erfordert Geschick. AlsHalbfinal-Highlight wünschen sich die Juroren BettinaSchliephake-Burchard und Christian Hümbs eine "Croque-en-Bouche",einen kegelförmigen Windbeutelturm aus der gehobenen französischenKüche. Nur wer hier glänzen kann, hat eine Chance auf dieFinal-Teilnahme."Das große Promibacken", Folge fünf, moderiert von Enie van deMeiklokjes, produziert von Tower Productions - am Mittwoch, 13. März2019, um 20:15 Uhr in SAT.1.ProSiebenSat.1 Deutschland TV GmbHKommunikation/PR Factual & Sports Christiane Maske Tel. +49 (89)9507-1163 Christiane.Maske@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Clarissa Schreiner Tel. +49 (89) 9507-1191Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell