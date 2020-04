Wird der Euro überleben?

Weitere Suchergebnisse zu "Drägerwerk":

Liebe Leser,

die Hilfspakete in der Euro-Zone werden immer umfangreicher. Jetzt thematisieren auch die Massenmedien das Thema – sorgenvoll. In der „Wirtschaftswoche“ erschien ein Interview mit Norbert Tofall, der Analys am „Flossbach von Storch Research Institute“ ist. Der Analyst war in früheren Jahren auch wissenschaftlicher Mitarbeiter des Bundestagsabgeordneten Frank Schäffler von der FDP, der wiederum seit Jahren als Kritiker der Verschuldungsorgien bekannt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung