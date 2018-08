Wird Elon Musk Tesla wirklich privatisieren — oder ist das ein riesiger Bluff?

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Die Aktien des Elektrofahrzeugherstellers Tesla (WKN:A1CX3T) stiegen am Dienstag, nachdem CEO Elon Musk getwittert hatte …, lies selbst:

„Ich erwäge, Tesla für 420 US-Dollar zu privatisieren. Finanzierung gesichert.“



Tesla zu privatisieren, wäre in vielerlei Hinsicht beispiellos, angefangen bei seiner schieren Größe. Mit 420 US-Dollar pro Aktie hätte Tesla einen Gesamtwert von rund 82 Mrd. US-Dollar, einschließlich seiner Schulden. Das würde es doppelt so großartig machen wie der größte Privatisierungsvertrag aller Zeiten, als TXU 2007 für 31,8 Mrd. US-Dollar privatisiert wurde.

Zweiundachtzig Mrd. US-Dollar sind eine Menge Geld für ein Unternehmen, das Milliarden von US-Dollar verbrennt und noch keinen ganzjährigen Betriebsgewinn als börsengehandeltes Unternehmen erzielt hat. Der Betrag würde ausreichen, um sowohl General Motors als auch Fiat Chrysler Automobiles zu kaufen, die im letzten Jahr zusammen fast 14 Mio. Fahrzeuge mehr als Tesla ausgeliefert haben.

Die bloße Geldmenge, die zur Debatte steht — und die Art und Weise, wie es in einem scheinbar leichtfertigen Tweet angekündigt wurde — wirft eine Reihe von Fragen auf. Wir werden in den nächsten Tagen und Wochen all diese Fragen besprechen. Aber ich komme immer wieder auf einen Gedanken zurück:

Entweder stimmt das und wird wahrscheinlich passieren — oder es ist der größte Bluff aller Zeiten. Hier ist, warum beides möglich scheint.

Warum Musks Tweet echt sein könnte

Einfach ausgedrückt — es könnte stimmen, weil es gute dafür Gründe gibt, Tesla zu privatisieren. In einer Nachricht an die Mitarbeiter, die gestern auf Teslas Unternehmensblog veröffentlicht wurde, erklärte Musk:

Als börsennotiertes Unternehmen sind wir starken Kursschwankungen ausgesetzt, die für alle Mitarbeiter von Tesla, die alle Aktionäre sind, eine großartige Ablenkung darstellen können. Die Öffentlichkeit unterwirft uns auch dem vierteljährlichen Meldezyklus, der Tesla unter enormen Druck setzt, Entscheidungen zu treffen, die für ein bestimmtes Quartal richtig, aber nicht unbedingt langfristig richtig sind. Die Aktie mit den meisten Shortpositionen in der Geschichte der Börse zu sein, bedeutet, dass es viele Menschen gibt, die den Anreiz haben, unser Unternehmen anzugreifen.

Ich glaube grundsätzlich, dass es am besten ist, wenn sich jeder auf die Ausführung konzentriert, wenn wir uns auf unsere langfristige Mission konzentrieren können und wenn es keine perversen Anreize für Menschen gibt, zu versuchen, dem zu schaden, was wir alle erreichen wollen.



Nichts davon überrascht, wenn man bedenkt, dass Musk das meiste davon bzw. alles schon einmal gesagt hat. Es ergibt alles Sinn.

Doch wer würde diesen Deal finanzieren? Bei 420 US-Dollar pro Aktie würde es etwa 56 Mrd. US-Dollar kosten, um die Tesla-Aktien zu kaufen, die nicht im Besitz von Elon Musk sind. Es könnte erheblich mehr Geld erfordern, wenn einige Großktionäre mehr Geld wollen, es sei denn, Musk findet einen Weg für diese Aktionäre, weiterhin Anteile an einem privatisierten Tesla zu halten. (Er hat diese Möglichkeit gestern angesprochen.)

Ein möglicher Hinweis tauchte ein paar Stunden vor Musks Tweet auf, als die Financial Times meldete, dass Saudi-Arabiens Staatsfonds kürzlich Tesla-Aktien im Wert von 2 Mrd. US-Dollar gekauft hat. Könnte der Fonds — der auch einen Anteil am Taxidienst Uber Technologies besitzt — die Quelle der Finanzierung sein, die Musk angeblich gesichert hat?

Das ist nicht ganz abwegig. Es mag bizarr erscheinen, dass der Staatsfonds einer Öl produzierenden Nation einen großen Anteil an einem Elektroautohersteller besitzen möchte, aber es ist möglich, dass die Fondsmanager ihn als Absicherung ansehen. Bedenke: Wenn Elektroautos und selbstfahrende Technologien zum Mainstream werden, wird die Nachfrage nach Öl sinken — aber Unternehmen wie Tesla (und Uber) könnten deutlich an Wert gewinnen.

Doch es scheint etwas weit hergeholt, dass der saudische Fonds, oder jemand anderer, so viel Geld für eine Mehrheitsbeteiligung an einem nicht profitablen Elektroautohersteller ausgeben würde. Das bringt mich dazu, die andere Möglichkeit in Betracht zu ziehen: Ist das ein riesiger Bluff?

Warum es ein riesiger Bluff sein könnte

Ich kann auf Anhieb ein paar Gründe nennen, warum Musk die Möglichkeit eines Buyouts erwähnen könnte, was dem Aktienkurs von Tesla einen enormen Schub verliehen hat. (Das sind wahrscheinlich nicht die einzigen zwei Möglichkeiten, doch diese zwei erscheinen mir am wahrscheinlichsten.)

Erstens hat Tesla zwei Wandelanleihen, die fällig werden: Zum einen 920 Mio. US-Dollar, die im Februar 2019 fällig werden, und zum anderen 1,38 Mrd. US-Dollar, die Anfang 2021 fällig werden. Bezeichnenderweise verwandeln sich beide in Aktien, wenn der Aktienkurs von Tesla über einem bestimmten Niveau liegt — etwa 360 US-Dollar pro Aktie. Wenn Musk den Aktienkurs von Tesla über diesem Niveau halten kann, dann muss das Unternehmen kein Geld ausgeben, um die Schulden zu tilgen. Da sich Tesla gerade im Bargeld-Erhaltungsmodus befindet, wäre das ein großartiger Gewinn.

Die zweite Möglichkeit ist weniger wahrscheinlich, aber ich glaube nicht, dass wir sie völlig ausschließen können: Es könnte Musks Versuch sein, denjenigen eine blutige Nase zu verpassen, die Teslas Aktien leer verkauft haben. Wie das Zitat oben deutlich macht, sieht Musk Leerverkäufer als eine große Belastung für Tesla — und er würde ihren kollektiven finanziellen Niedergang wahrscheinlich als einen großartigen Erfolg für das Unternehmen ansehen. Den Aktienkurs für eine Weile auf etwa 400 US-Dollar zu erhöhen, würde die meisten Leerverkäufer sehr hart treffen.

Das Ergebnis: Die Welt wartet auf weitere Details

Daher wird Tesla vermutlich bald eine formelle Erklärung dazu abgeben, damit man nicht mit schwierigen Fragen der Regulierungsbehörden konfrontiert wird. (Wenn sich herausstellt, dass es keine ernsthafte Absicht gibt, Tesla zu privatisieren, oder wenn die Finanzierung nicht vorhanden ist, dann könnten diese schwierigen Fragen etwa lauten: „Hat Musk eine falsche Aussage getätigt, um den Aktienkurs von Tesla zu manipulieren?“)

Tesla wird solche Fragen vermutlich schnell beantworten wollen. Bis wir mehr erfahren, ist es schwer zu erahnen, wie sich das bisher wildeste Szenario in der Geschichte eines Unternehmens, das für wilde Szenarien bekannt ist, entwickeln wird.

