Wird Disney World tatsächlich diesen Monat eröffnet?

Der Masterplan von Walt Disney (WKN:855686), alle seine Freizeitparks bis Mitte Juli wieder zu öffnen, liegt nun auf Eis. Das Disneyland Resort in Kalifornien kündigte am Mittwochnachmittag an, dass es seine zwei Attraktionen nicht bis zu seinem ursprünglich geplanten Wiedereröffnungsdatum am 17. Juli wieder öffnen wird. Kalifornien hat angedeutet, dass es die Wiedereröffnungsrichtlinien für Freizeitparks erst irgendwann nach dem Unabhängigkeitstag herausgeben wird, was Disney wenig Spielraum für Fehler lässt, wenn es darum geht, Angestellte für einen Termin Mitte Juli zurückzubringen, der von Regierungsbeamten im nächsten Monat möglicherweise nicht genehmigt wird.

Alle Augen sind jetzt natürlich auf Disney World in Florida gerichtet. Man erwartet, dass zwei der vier Parks am 11. Juli eröffnet werden, die andere Hälfte folgt vier Tage später. Wird Disney bei diesem Neustart auch den Stecker ziehen? Mit neuen Corona-Fällen in Florida und Kalifornien, die an beiden Küsten ausgebrochen sind, wird dies ein verlorener Sommer für das House of Mouse im Heimatland sein?

Lasst uns nicht zu viel in die Aktionen eines Resorts hineininterpretieren.

Weit auseinander

Florida und Kalifornien behandeln Freizeitparks nicht auf die gleiche Weise. Politik beiseite, Zentralflorida hat einen lockereren Ansatz gewählt, um seine wichtigste Industrie wieder zu starten. Disney World ist eigentlich der einzige Freizeitparkbetreiber im Staat, der noch nicht wieder geöffnet hat. Legoland, SeaWorld Entertainment (WKN:A1T8QH) und die Universal-Muttergesellschaft Comcast (WKN:157484) begannen in den ersten 11 Tagen des Juni Gäste in Florida zu empfangen, und keiner von ihnen hat ähnliche Attraktionen in Südkalifornien eröffnet. Die regionalen Vergnügungsparkbetreiber Six Flags (WKN:A1C180) und Cedar Fair (WKN:876729) haben keine Neustarttermine für Magic Mountain und Knott’s Berry Farm bekannt gegeben, obwohl sie auf anderen Märkten schon größere Fortschritte gemacht haben.

Die Dinge sind nicht ideal in Florida. Der Staat meldete am Mittwoch einen Rekord von 5.508 neuen Fällen von COVID-19. Die Krankenhauseinweisungen steigen weiter an. Die Zahl der neuen Todesfälle bleibt im Rahmen, aber zum Teil, weil das ein nachlaufender Indikator ist und auch, weil das mittlere Alter der neuen Fälle wegen einer Pandemie, die die Jugend verschont, gesunken ist.

Die Rettung für die Industrie ist, dass sie nicht an den Anstieg der neuen Fälle gebunden ist. Der Anstieg des neuartigen Coronavirus wird den Bars, Restaurants und anderen großen Versammlungen angelastet, wo Kontrollen, Gesichtsbedeckungen und soziale Distanz nicht so durchgesetzt werden, wie wir es auf der Ebene der Freizeitparks gesehen haben. Legoland Florida, Comcast’s Universal Orlando, und alle fünf Parks von SeaWorld in Florida sind seit mindestens zwei Wochen geöffnet. Wenn sie Brutstätten für COVID-19 wären, wüssten wir das wahrscheinlich schon längst. Six Flags und Cedar Fair haben keine Präsenz im Sunshine State.

Disney World muss nicht den Stecker ziehen, nur weil der Schwesterpark in Kalifornien seine Eröffnung verzögert hat. Solange die Fälle nicht außer Kontrolle geraten und kleinere Rivalen im Staat anfangen zu schließen, wird der Mediengigant in Florida öffnen. Die negative Stimmung mag lauter werden, wenn sich neue Fälle, Krankenhausaufenthalte und Todesfälle weiter beschleunigen, aber die Dinge sind anders in Kalifornien, wo die Industrie nie grünes Licht bekommen hat.

The post Wird Disney World tatsächlich diesen Monat eröffnet? appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel wurde von Rick Munarriz auf Englisch verfasst und am 24.06.2020 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt Aktien von und empfiehlt Walt Disney. The Motley Fool empfiehlt Cedar Fair und Comcast und empfiehlt die folgenden Optionen: Long Januar 2021 $60 Calls auf Walt Disney und Short Juli 2020 $115 Calls auf Walt Disney.

