Wird Disney 2022 wieder eine Dividende ausschütten?

Wichtige Punkte

Disneys Kassenbestand ist so hoch wie nie zuvor vor der Pandemie.

Disney generiert Milliarden an freiem Cashflow.

Die Omicron-Variante könnte das Management beunruhigen und zur Vorsicht bei der Wiedereinführung der Dividende veranlassen.

Die Walt Disney Company (WKN:855686) wurde durch die Umstände der Coronavirus-Pandemie schwer getroffen. Das Haus der Maus war gezwungen, mehrere lukrative Geschäftsbereiche, darunter auch die Themenparks, zu schließen. Die Geschäftsleitung erkannte den möglichen Liquiditätsabfluss, den das Unternehmen dadurch erleiden könnte, und handelte schnell, um die Bilanz zu stützen.

Eine Maßnahme, die das Management ergriff, war die Aussetzung der halbjährlichen Dividendenausschüttung. Das würde das Unternehmen davor bewahren, Milliarden an Bargeld aus der Bilanz zu ziehen. Die Aussetzung wurde am 5. Mai 2020 bekannt gegeben und wurde während der gesamten Pandemie beibehalten, obwohl sich Disneys Leistung verbessert hat. Deshalb spekulieren einige Investoren, dass Disney seine Dividende im Jahr 2022 wieder aufnehmen könnte. Schauen wir uns einige Faktoren an, die die Unternehmensleitung bei der Entscheidung über die Wiederaufnahme berücksichtigen könnte.

Die meisten Faktoren sprechen dafür, dass Disney seine Dividende im Jahr 2022 wieder aufnehmen wird

Interessanterweise spart Disney durch den Verzicht auf eine halbjährliche Dividende je 1,6 Mrd. US-Dollar an Barmitteln, wenn man die Dividende von 0,88 US-Dollar pro Aktie, die im Januar 2020 gezahlt wurde, zugrunde legt. Das sind 3,2 Milliarden US-Dollar pro Jahr, die Disneys Bilanz vor Störungen durch die Pandemie schützen können.

Was Disneys Bilanz angeht, so verfügte das Unternehmen am 3. Oktober über 15,9 Mrd. US-Dollar an Barmitteln und 13,3 Mrd. US-Dollar an Forderungen. Zum Vergleich: Vor der Pandemie hatte Disney 2019 höchstens 5,4 Mrd. US-Dollar an Barmitteln in seiner Bilanz. Um sich vor unvorhergesehenen Umständen zu schützen, hält das Unternehmen Barmittel in seiner Bilanz zurück. Aus diesem Bargeldhort könnte es drei Jahre lang seine halbjährlichen Dividenden in Höhe von 1,6 Mrd. US-Dollar zahlen, bevor der Bargeldbestand auf den Höchststand vor der Pandemie zurückfällt. Das setzt natürlich voraus, dass das Unternehmen in dieser Zeit keine operativen Verluste macht.

Der Kassenbestand ist also kein Hindernis für Disney, seine Dividende wieder zu erhöhen. Wie sieht es mit dem Cashflow aus dem laufenden Geschäft aus? Im Geschäftsjahr 2021, das am 3. Oktober endete, erwirtschaftete Disney 5,5 Milliarden US-Dollar aus dem operativen Geschäft. Selbst nach den Investitionen, die für den Geschäftsbetrieb notwendig sind, erwirtschaftete das Unternehmen einen freien Cashflow von fast 2,4 Mrd. US-Dollar. Diese Zahl könnte sich als kleine Einschränkung erweisen, denn nur wenige Unternehmen geben gerne mehr für Dividenden aus, als sie an freiem Cashflow einnehmen. In diesem Fall würde Disneys jährliche Dividende 3,2 Mrd. betragen und wäre damit höher als der freie Cashflow von 2,4 Mrd. US-Dollar im Jahr 2021.

Angesichts der enormen Barmittel und des sich erholenden Geschäfts könnte die Unternehmensleitung jedoch bereit sein, das leichte Ungleichgewicht auf kurze Sicht zu tolerieren. Ein offensichtlicher Faktor, der Disney davon abhalten könnte, seine Dividende wieder zu erhöhen, ist die Entwicklung der COVID-19-Pandemie. Die Zunahme der neuen Fälle, die durch die Omicron-Variante verursacht wird, könnte Disneys Erholung einen Strich durch die Rechnung machen.

Das Urteil

Disney könnte seine Dividende wahrscheinlich im Jahr 2022 wieder aufnehmen. Allerdings ist es wahrscheinlicher, dass die Zahlungen später im Geschäftsjahr wieder aufgenommen werden. Das würde Disney Zeit geben, jede Veränderung der Erholungsdynamik zu bewerten, die durch das Omicron oder eine andere aufkommende Variante verursacht wird. Beachte jedoch, dass es nicht unbedingt der Ausbruch des Coronavirus war, der Disney dazu veranlasste, seine Dividende auszusetzen, sondern die von der Regierung angeordneten Schließungen seiner Themenparks und einiger anderer Geschäftsbereiche. Da inzwischen mehr Menschen gegen das Coronavirus geimpft sind, wird es möglicherweise keine weiteren Schließungen geben, was eine Wiederaufnahme der Dividende im Jahr 2022 wahrscheinlicher macht.

Der Artikel Wird Disney 2022 wieder eine Dividende ausschütten? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel gibt die Meinung des Verfassers wieder, die von der "offiziellen" Empfehlungsposition eines Premium-Beratungsdienstes von Motley Fool abweichen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - sogar unsere eigene - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Dieser Artikel wurde von Parkev Tatevosian auf Englisch verfasst und am 09.01.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Walt Disney.

