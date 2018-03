Wird China die Übernahme von NXP Semiconductors durch Qualcomm stoppen?

Weitere Suchergebnisse zu "Broadcom":

Präsident Trump hat kürzlich den Versuch von Broadcom (WKN:A2ADV9), Qualcomm (WKN:883121) zu übernehmen, mit einem Erlass blockiert und behauptet, der Deal habe Fragen zur nationalen Sicherheit und zur Zukunft der 5G-Technologien aufgeworfen. Broadcom hat seinen Sitz in Singapur und Qualcomm ist ein amerikanisches Unternehmen.

Dieser Schachzug lässt Qualcomm Luft holen, da sich Broadcom zurückziehen muss, doch die langfristigen Folgen könnten Qualcomm schaden. Das liegt daran, dass die Blockade der Übernahme durch Broadcom die geplante Übernahme des niederländischen Chipherstellers NXP Semiconductors (WKN:A1C5WJ) durch Qualcomm beeinträchtigen könnte, die ohne die Zustimmung des chinesischen Handelsministeriums (MOFCOM) nicht durchgeführt werden kann. Acht der neun Aufsichtsbehörden, deren Zustimmung erforderlich ist, haben die Transaktion bereits kartellrechtlich genehmigt; nur noch China fehlt.

Protektionismus

Trump und das CFIUS (Committee on Foreign Investment in the United States = Ausschuss für Auslandsinvestitionen in den Vereinigten Staaten) blockierten zuvor mehrere Übernahmeversuche von US-Unternehmen durch chinesische Unternehmen, darunter das Angebot von Canyon Bridge für Lattice Semiconductor, das von Alibaba unterstützte Angebot von Ant Financial für Moneygram und das Angebot des China Integrated Circuit Industry Investment Fund für Xcerra.

Präsident Trump und das CFIUS sind offenbar gegen die meisten ausländischen Übernahmen inländischer Unternehmen. Daher schien die Idee eines in Singapur ansässigen Chipherstellers, einen der führenden amerikanischen Chiphersteller zu erwerben, zum Scheitern verurteilt.

Obwohl sich der Hauptsitz von Broadcom in Singapur befindet, befinden sich die meisten Aktivitäten und die Investoren in den USA. Das Unternehmen, das bis zum Kauf des ursprünglichen Broadcom und der Übernahme seiner Marke im Jahr 2016 Avago Technologies hieß, war dabei, seinen Hauptsitz in die USA zu verlegen, als der Qualcomm-Deal blockiert wurde.

Die chinesische Regierung ist auch protektionistisch, wenn es um den Markteintritt ausländischer Unternehmen und grenzüberschreitende Übernahmen geht. Ende 2015 wurde Qualcomm wegen seiner umstrittenen Lizenzgebühren mit einer Geldbuße von fast 1 Milliarde US-Dollar belegt und gezwungen, diese Gebühren für chinesische Herstellers zu senken.

Die Aufsichtsbehörden haben auch die chinesischen Büros ausländischer Unternehmen wie Microsoft und Mercedes-Benz von Daimler wegen vager kartellrechtlicher Vorwürfe gestürmt. Ausländische Unternehmen, die Joint Ventures mit inländischen Unternehmen bilden, werden von den Aufsichtsbehörden in der Regel besser behandelt als solche, die es nicht tun.

Viele dieser Partnerschaften erforderten jedoch, dass ausländische Unternehmen ihre Technologien mit ihren chinesischen Kollegen teilen. Broadcom hat insbesondere mit den chinesischen Technologieunternehmen HBC, Inspur und StarTimes zusammengearbeitet. Die Gegner des Angebots von Broadcom behaupteten, dass der Chiphersteller die Mobilfunktechnologien von Qualcomm mit diesen chinesischen Unternehmen teilen könnte.

Wie der NXP-Deal beeinflusst werden könnte

Inzwischen ist das MOFCOM für seine langsamen Entscheidungen berüchtigt. Es brauchte über drei Jahre lang bei der Übernahme von Hitachis Festplattensparte durch Western Digital, bevor es schließlich den Deal genehmigte — mit einigen großen Einschränkungen bei der Integration der beiden Marken.

Das MOFCOM genehmigte den Deal auch erst, nachdem Western Digital zugestimmt hatte, dem staatlich unterstützten Tsinghua Holdings eine Beteiligung von 15 % an dem Unternehmen zu gewähren. Doch Tsinghua ließ den Plan schließlich fallen, nachdem der Deal von den US-Regulierungsbehörden unter Präsident Obama einer Untersuchung unterzogen wurde.

Da Präsident Trump jetzt eine protektionistischere Haltung einnimmt, könnte das MOFCOM den Druck auf Qualcomm erhöhen. MOFCOM weiß wahrscheinlich, dass Qualcomm die Übernahme von NXP, dem größten Automobil-Chiphersteller der Welt, dringend abschließen muss, um sein Geschäft weg von mobilen Chips zu diversifizieren.

Daher könnte das MOFCOM Qualcomm unter Druck setzen, Tsinghua eine Beteiligung an dem neu gegründeten Unternehmen zu überlassen oder Qualcomm zu weiteren Joint Ventures mit lokalen Chipherstellern bewegen. Aber wenn Qualcomm diesen Bedingungen zustimmt, könnte es eine Untersuchung der US-Regulierungsbehörden in Bezug auf die nationale Sicherheit und die Bedenken von 5G erneut auslösen — was die Fusion erneut verzögern würde.

Das MOFCOM könnte sich auch einfach auf den Deal einlassen. Keines dieser potenziellen Ergebnisse wäre für Qualcomm von Vorteil, das in den protektionistischen Handelsspielen von Washington und Peking zum Spielball werden könnte.

Teresa Kersten ist Mitarbeiterin von LinkedIn und Mitglied des Vorstands von The Motley Fool. LinkedIn ist Eigentum von Microsoft.

The Motley Fool besitzt Aktien von Qualcomm. The Motley Fool empfiehlt Broadcom Ltd und NXP Semiconductors.

Dieser Artikel wurde von Leo Sun auf Englisch verfasst und am 20.3.2018 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.