Für bare Münze genommen, lautet die Antwort auf “Wird die Börse wieder abstürzen? Früher oder später muss sie es.

Natürlich meinen die meisten Leute nicht, ob sie irgendwann mal wieder abstürzen wird. Sie wollen wissen: “Wird der Aktienmarkt bald wieder abstürzen?” Wenn sie vorhersagen können, wann eine Baisse kommt, können sie ihre Gewinne mitnehmen und das Geld bis zu dem besagten Absturz auf dem Konto parken, woraufhin sie zu Schnäppchenpreisen wieder nachkaufen können.

Das klingt in der Theorie gut. In der Praxis funktioniert es nicht. Die Märkte stürzen ab, aber es ist nicht möglich, genau vorherzusagen, wann es passieren wird. Angesichts der vielen Experten und Analysten, die regelmäßig Probleme vorhersagen, wird es bei jedem Abschwung einige wenige glückliche Personen geben, deren Prognosen eng mit den Ergebnissen der realen Welt übereinstimmen. Aber jeder, der vorgibt, diesen Trick konsequent durchziehen zu können, hat entweder ein Produkt zum Verkauf oder er sieht sein Gesicht wirklich gerne in den Medien. (Oder beides.)

Wie bereitest du dich auf einen Börsencrash vor?

Märkte stürzen ab, und sie erholen sich. Wie lange eine Erholung dauert, ist unterschiedlich, aber ein langfristiger Chart des U.S.-Marktes zeigt, dass Bullenmärkte im Laufe der Zeit selbst die schlimmsten Crashs wieder ausgleichen. (Zugegebenermaßen hat das nicht immer für die Aktienmärkte anderer Länder gegolten – der Nikkei zum Beispiel ist 1990 eingebrochen und hat seit 35 Jahren keinen neuen Höchststand mehr erreicht. Aber in den USA haben die Rallyes die Rückgänge immer wieder ausgeglichen,)

Angesichts dieses Musters musst du zur Vorbereitung auf einen Börsencrash nur ein paar Dinge tun:

Vergewissere dich, dass du kein Geld investierst, das du im nächsten Jahr – oder wirklich in den nächsten Jahren – brauchen könntest. Das heißt, wenn ein Teil deines Portfolios für Studiengebühren bestimmt ist und dein Kind gerade die Abschlussprüfung gemacht hat, willst du wahrscheinlich anfangen, einige deiner Aktien zu Geld zu machen.

Achte darauf, dass du Aktien von guten Unternehmen besitzt, die jede Krise überstehen können, auch wenn ihre Geschäfte darunter leiden und deine Aktienkurse kurzfristig fallen könnten.

Wenn möglich, halte etwas Bargeld bereit, um in Aktien von guten Unternehmen zu investieren, wenn ein Markteinbruch dich mit einem Abschlag kaufen lässt.

Die ersten beiden Punkte sind Voraussetzungen. Der dritte ist nett, aber verhandelbar, denn manchmal kann der Grund für den Absturz (wie die aktuelle Pandemie) deine Fähigkeit, Geld zu verdienen, beeinträchtigen oder von dir verlangen, dass du dein Kapital auf unmittelbarere Bedürfnisse umleitest, anstatt es für den Aufbau deines Portfolios zu verwenden.

Wenn du jedoch Geld an der Seitenlinie hast, versuche nicht, den absoluten Tiefpunkt vorherzusagen. Identifiziere die Unternehmen, die du besitzen möchtest (oder von denen du mehr besitzen möchtest) und lasse dein Geld für dich arbeiten, auch wenn das bedeutet, dass du kaufen musst, bevor der Markt seinen Tiefpunkt erreicht hat. So wie niemand sicher sein kann, wann ein steiler Rückgang beginnt, kann auch niemand wissen, wann die Trendwende beginnt.

Sei ruhig und investiere weiter

Die Börsen stürzen ab und die Aktienmärkte boomen. Das Problem ist, dass niemand das genau vorhersehen kann. Das ist in Ordnung, und es ist nichts, worüber du dir Sorgen machen musst, wenn du Aktien von guten Unternehmen kaufst und sie langfristig hältst.

Keine Panik, wenn auf dem breiteren Markt und in der Wirtschaft insgesamt etwas Schlimmes passiert. Erinnere dich daran, warum du überhaupt Anteile an den Unternehmen gekauft hast, die du hältst, und vertraue deiner These. Gute Unternehmen halten durch.

Es macht nie Spaß zu sehen, wie dein Portfolio an Wert verliert – vor allem nicht um einen großen Betrag. Aber du bist ja langfristig investiert, also musst du dich nicht täglich um die Aktienkurse kümmern. Behalte deine langfristigen Ziele im Auge und denke daran, dass jeder US-Baisse (irgendwann) ein Bullenmarkt und ein neues Allzeithoch gefolgt ist.

