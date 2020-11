Wird die Börse 2021 abstürzen?

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

Als Investor im Jahr 2020 braucht man einen starken Magen und die Entschlossenheit, an einer langfristigen Investitionsthese festzuhalten. Ein noch nie dagewesenes Maß an Unsicherheit, verursacht durch die Coronavirus-Krankheit COVID-19, peitschte den breiteren Markt wie nie zuvor in diesem Jahr nach oben und unten. Der 124 Jahre alte Dow Jones Industrial Average (WKN:969420) hat in diesem Jahr 14 seiner 16 größten Ein-Tages-Punkt-Rückgänge verzeichnet, zusammen mit acht seiner neun größten Ein-Tages-Punkt-Gewinne.

Wird das Jahr 2021 das gleiche Maß an Volatilität und, ich wage zu behaupten, einen weiteren Börsencrash mit sich bringen?

Kurzfristige Marktbewegungen vorherzusagen ist unmöglich, aber die historischen Daten geben uns sicherlich einige Anhaltspunkte darüber, was zu erwarten ist.

Die Geschichte deutet darauf hin, dass Investoren sich auf mehr Abwärtsbewegungen vorbereiten sollten

Denk an den Satz, den so ziemlich alle Investmenthäuser benutzen: „Vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse“. Dennoch deutet die Geschichte darauf hin, dass eine weitere Ohnmacht an der Börse bevorsteht – möglicherweise im Jahr 2021.

Laut Daten des Marktanalyse-Unternehmens Yardeni Research gab es seit 1960 acht Bärenmärkte im S&P 500 (WKN: A0AET0) (d.h. Rückgänge von mindestens 20 %). In den drei Jahren nach dem Tiefpunkt der Baisse in jedem dieser Rückgänge gab es 13 Fälle, in denen der S&P 500 um 10 % bis 19,9 % korrigiert hat. Anders ausgedrückt, die typische Erholung von einem Bärenmarkt-Boden folgt auf ein oder zwei ziemlich große Korrekturen oder Abstürze zwischen 10 % und 19,9 % auf.

Die Daten der letzten Jahre sind sogar noch überzeugender, dass wir im Jahr 2021 einen beträchtlichen Rückgang erleben werden. Seit Anfang 2010 hat der S&P 500 (mindestens) 15 verschiedene Rückschläge von 5,8 % oder mehr erlebt, wobei 11 dieser Rückschläge in einem Zeitraum von 13 bis 70 Kalendertagen (zwei bis 10 Wochen) stattfanden. Dies sagt uns, dass wir im Durchschnitt alle 8,7 Monate einen beträchtlichen Rückgang des S&P 500 sehen und dass das Investieren in kurzfristige emotionale Investitionen die Aktien während dieser Abstürze und Korrekturen nach unten treibt.

Allein aufgrund der historischen Daten würde ich den Anlegern raten, sich auf eine gewisse Talfahrt im Jahr 2021 vorzubereiten.

Diese Faktoren könnten den Aktienmarkt belasten

Aber es sind nicht nur historische Daten, um die sich Investoren sorgen müssen. Obwohl die US-Wirtschaft und der Aktienmarkt nicht immer im Gleichschritt laufen, gibt es viele externe Faktoren, die den Markt im Jahr 2021 belasten und emotionale Trader dazu bringen könnten, in Panik zu verkaufen.

Die offensichtlichste Sorge ist der derzeitige Anstieg der COVID-19-Infektionen. Dies könnte durchaus dazu führen, dass bestimmte Staaten strengere Beschränkungen auferlegen, einschließlich eines zweiten Lockdowns. Die Aktienmärkte haben die Möglichkeit eines weiteren Lockdowns in Schlüsselstaaten wie Kalifornien oder New York nicht in Betracht gezogen.

Es ist nicht nur die potenzielle Schließung, die besorgniserregend ist. Als ein Großteil der USA im Frühling schloss, haben die Gesetzgeber schnell ein monströses Konjunkturpaket verabschiedet, um kleinen Unternehmen, Arbeitslosen und arbeitenden Amerikanern zu helfen. Diese Reaktion könnte dieses Mal ausbleiben. Demokraten und Republikaner auf dem Capitol Hill streiten sich seit fast vier Monaten über die Kosten eines zweiten Konjunkturpakets, und Präsident Trump könnte sich als weniger geneigt erweisen, mit seiner in zwei Monaten ablaufenden Amtszeit noch einen Deal abzuschließen.

Es gibt auch Bedenken bezüglich der Entwicklung und Verteilung von Coronavirus-Impfstoffen. Die historische Entwicklung von Impfstoffen zeigt, dass weniger als 2 von 5 experimentellen Impfstoffen in klinischen Studien erfolgreich sein werden. Wir wissen auch noch nicht, wie Dosen erfolgreicher Impfstoffe von Punkt A nach B gelangen werden (z. B. muss der Impfstoff von Pfizer und BioNTech bei minus 80° C gelagert werden). Es besteht die reelle Möglichkeit, dass keine guten Nachrichten die Investoren zufrieden stellen werden. Es wird wohl auch Gewinnmitnahmen geben, wenn es um Impfstoffe geht.

Was du 2021 mit deinem Geld machen solltest

Mit so vielen Dingen, die im Jahr 2021 möglicherweise gegen die Investoren stehen, hältst du es vielleicht für klug, lieber gleich zu verkaufen, aber das ist wahrscheinlich das Schlimmste, was du tun könntest. Obwohl Börsencrashs und Korrekturen unangenehm sein können, halten sie selten lange an. Betrachte sie als den Preis, den man für den Reichtum an der Börse zahlen muss.

Also, was solltest du tun?

Überprüfe zuerst deine Investitionen und vergewissere dich, dass deine anfänglichen oder revidierten Erwartungen immer noch zutreffen. Mit anderen Worten, vergewissere dich, dass der Grund (die Gründe), warum du in eine Aktie investiert hast, auch heute noch gültig ist (sind). Wenn deine ursprüngliche oder revidierte These immer noch Gültigkeit hat, gibt es überhaupt keinen Grund zur Panik, wenn die Börse eines dieser vielen Probleme hat. Da die Expansion der Betriebsgewinne die Aktien langfristig in die Höhe treibt, solltest du immer noch ein gutes Geschäft damit machen. Nur wenn sich deine Investitionsthese wesentlich verändert hat, ist es ein guter Zeitpunkt, über einen Verkauf nachzudenken.

Es wäre auch keine schlechte Idee, etwas Pulver trocken zu halten. Da jeder einzelne Börsencrash und jede Börsenkorrektur in der Geschichte schließlich durch eine Rallye wieder ausgeglichen wurde, stellt jede größere Abwärtsbewegung des Dow Jones oder S&P 500 eine Gelegenheit dar, sich auf qualitativ hochwertige und innovative Aktien zu stürzen.

Sollte es 2021 zu einem Börsencrash kommen, wie die historischen Daten nahelegen, solltest du bereit sein, einkaufen zu gehen.

