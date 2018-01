Wird Amazon im Jahr 2018 eine Dividende zahlen?

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Amazon (WKN:906866) ist eine der stärksten Aktien des Internetzeitalters. Nachdem Amazon in den frühen 2000er Jahren, als der Internetboom kurzzeitig zum Stillstand kam, wie alle anderen auch eingebrochen war, machte man sich daran, seinen Einflussbereich zu erweitern, indem man über den Buchmarkt hinausging und alle Dinge des E-Retail-Bereichs umfasste. Gleichzeitig ging das Unternehmen auch neue Wege mit Initiativen, die schließlich zum Cloud-Computing-Pionier Amazon Web Services und vielen anderen Geschäftsideen führten.

Die Renditen von Amazon waren beeindruckend, aber das Unternehmen hat bisher nichts für die Einkommensinvestoren getan, weil der Tech-Riese nie Dividenden gezahlt hat. Da andere Technologieunternehmen Dividenden zahlen, denken einige, dass es für Amazon an der Zeit ist, sich der Masse anzuschließen. Aber wird 2018 der richtige Zeitpunkt sein? Schauen wir uns Amazon genauer an, um zu sehen, wo das Geschäft steht und ob eine Dividende gerade jetzt Sinn macht.

Einige Zahlen Reingewinn der letzten 12 Monate 1,93 Milliarden USD freier Cashflow der letzten 12 Monate 7,22 Milliarden USD Gewinn pro Aktie der letzten 12 Monate 3,92 Gewinnwachstums seit dem Gesamtjahr 2016 (20%)

QUELLE: YAHOO! FINANCE.

Die Argumente für Amazon, eine Dividende auszuschütten

Start-ups zahlen fast nie eine Dividende, und das gilt insbesondere für die Technologiebranche. Bei etablierten Branchenriesen müssen neue Unternehmen so viel Kapital wie möglich aufbringen, um Dynamik zu entwickeln und alle Wachstumschancen, die sie in ihren jeweiligen Nischen haben, zu nutzen. Da die Kapitalkosten für Start-ups in der Regel recht hoch sind, wäre es dumm und kontraproduktiv, den Aktionären Geld als Dividende zurückzuzahlen.

Doch Amazon ist in einer ganz anderen Situation als ein Start-up. Das Unternehmen hat sich zu einer Geldmaschine entwickelt, und das Wachstum in diesem Bereich hat sich in den letzten Jahren beschleunigt. Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit ist von 6,84 Milliarden US-Dollar im Jahr 2014 auf 16,44 Milliarden US-Dollar im Jahr 2016 gestiegen. Amazon ist ebenfalls auf dem besten Weg, diese Werte 2017 zu erreichen. Der Reingewinn hat sich inzwischen ebenfalls verbessert, und Amazon ist nun konstant profitabel, nachdem es jahrelang eine weitgehend ambivalente Bilanz hatte.

AMAZON OPERATIVER CASHFLOW (JÄHRLICH) Daten von YCharts.

Wie Amazon sein Geld einsetzt

Die natürliche Antwort auf die Forderung nach einer Amazon-Dividende ist, dass der E-Commerce-Riese keinen Mangel an produktiven Möglichkeiten gehabt hat, sein Geld zu investieren. In den letzten Jahren hat Amazon daran gearbeitet, seine Bilanz zu verbessern, indem es sowohl 2015 als auch 2016 langfristige Schulden in Höhe von mehr als 4 Milliarden US-Dollar abbezahlt hat.

Investitionen haben auch eine wichtige Rolle bei der Nutzung der verfügbaren Finanzmittel gespielt. Die Ausgaben haben sich im Jahr 2017 dramatisch erhöht, mit Investitionen in Höhe von mehr als 9 Milliarden US-Dollar in den letzten 12 Monaten.

Schließlich war der bekannteste Kauf, den Amazon getätigt hat, der Kauf von Whole Foods Market für 13 Milliarden US-Dollar. Die Analysten spekulierten, dass Amazon die Standorte und das Vertriebsnetz von Whole Foods Market nutzen könnte, um Synergien mit schnelleren Liefermöglichkeiten im Lebensmittelbereich und in anderen Bereichen zu schaffen. Doch anstatt das vorhandene Bargeld zu verwenden, wandte sich Amazon stattdessen dem Schuldenmarkt zu und verkaufte Anleihen, anstatt seine 24 Milliarden US-Dollar in Barmitteln und kurzfristigen Investitionen anzuzapfen.

Warum Amazon sich nicht die Mühe machen wird, in naher Zukunft eine Dividende auszuschütten.

Das beste Argument gegen die Dividendenzahlung von Amazon ist, dass es für das Unternehmen viel zu kostspielig wäre. Bei einem Aktienkurs von fast 1.200 US-Dollar würde selbst eine 1% Rendite 12 US-Dollar pro Aktie an Dividenden pro Jahr kosten. Das ergibt fast 5,8 Milliarden US-Dollar. CEO Jeff Bezos ist nicht einer derjenigen, die etwas Halbgares tun, und wenn Amazon keine signifikante Dividende zahlen kann, ist es unwahrscheinlich, dass er überhaupt eine Dividende zahlen wird. Die Einkommensanleger werden mit ziemlicher Sicherheit über das Jahr 2018 hinaus warten müssen, bis Amazon sie für ihre Geduld mit einer Bardividende belohnt.

54 Investmenttipps von den besten Investoren der Welt Zugegeben, wir sind etwas voreingenommen, wenn wir behaupten, dass die Investoren und Analysten unserer Motley Fool Niederlassungen auf der ganzen Welt zu den Besten gehören. Aber zumindest haben wir es mit ihrer Hilfe geschafft, den Markt konsistent zu schlagen. Jetzt haben wir unsere besten Leute weltweit nach ihren Tipps gefragt, wie jeder ein besserer Investor werden kann. In unserem neuesten, kostenlosen Sonderbericht erfährst du ihre Antworten. Klick hier, um deinen einfachen Zugang zu diesem Bericht zu erhalten.



The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Amazon.

John Mackey, CEO von Whole Foods Market, ein Tochterunternehmen von Amazon, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool.

Dieser Artikel von Dan Caplinger erschien am 28.12.17 auf Fool.com. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.