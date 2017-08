Wird Altersarmut mein Thema? Online-Check schafft Klarheit (FOTO)

--------------------------------------------------------------Online-Test Altersarmuthttp://ots.de/SRqpd--------------------------------------------------------------Berlin (ots) -Ein neues Service-Angebot im Netz hilft Online-Nutzern praktischund schnell, ihr persönliches Altersarmutsrisiko einzuschätzen. Aufder Plattform check.sovd.de stellt der Sozialverband Deutschland(SoVD) einen kostenlosen Online-Selbsttest zur Verfügung. Damit willder SoVD helfen, einer verbreiteten Zukunftsangst zu begegnen, zumKampf gegen Altersarmut beitragen und über das Thema informieren.In wenigen Minuten zum Ergebnis - so einfach geht esNach einem kurzen Frage-Antwort-Dialog erhalten die Nutzerinnenund Nutzer individuelle Information zu ihrer aktuellen Situation undeine erste Orientierung, ob sie in Zukunft von Altersarmut betroffensein könnten. Zusätzlich stellt der SoVD Lösungsansätze vor, umAltersarmut wirkungsvoll vorzubeugen und zu bekämpfen.Bundesweite Rentenkampagne klärt über Armut im Alter aufDarüber, wie Altersarmut entsteht und wie sie wirksam bekämpftwerden kann, informiert der Sozialverband umfassend im Rahmen einerdeutschlandweiten Informationskampagne. Neben aktuellen Zahlen, Datenund Fakten hat der Verband ein Konzept veröffentlicht, das konkreteLösungswege aufzeigt. Die Kampagne richtet sich sowohl an diepolitischen Entscheidungsträger als auch an die Bevölkerungsgruppen,für die das Risiko wächst, im Alter zu verarmen.Der SoVD vertritt die sozialpolitischen Interessen der gesetzlichRentenversicherten, der gesetzlich Krankenversicherten und derpflegebedürftigen und behinderten Menschen. Über 560 000 Mitgliedersind bundesweit organisiert. Der Verband wurde 1917 als Reichsbundder Kriegsopfer gegründet.Selbsttest "Wird Altersarmut mein Thema?": check.sovd.dePressekontakt:Kontakt:SoVD-BundesverbandPressestelleAnsprechpartner:Benedikt Dederichs, BundespressesprecherStralauer Str. 6310179 BerlinTel.: 030/72 62 22 129/ Sekretariat -123Fax: 030/72 62 22 328E-Mail: pressestelle@sovd.deOriginal-Content von: SoVD Sozialverband Deutschland, übermittelt durch news aktuell