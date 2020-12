Wird 2021 bei der Roku-Aktie wirklich erst der Turbo gezündet?!

Keine Frage: Die Roku-Aktie (WKN: A2DW4X) hat auch im Jahr 2020 einen Turbo gezündet. Die Anteilsscheine des Streaming-Unternehmens kletterten seit Jahresanfang von 120 Euro auf derzeit ca. 268,10 Euro. Ich lehne mich einfach mal weit aus dem Fenster und behaupte, dass dieses Jahr ein Zwölfmonatszeitraum mit einem Kursverdoppler bleiben wird.

Möglicherweise besitzt die Roku-Aktie auch weiterhin viel Potenzial. Zumindest glaubt jetzt eine Analystin, dass Roku erst im Jahre 2021 den Turbo zünden werde. Lass uns im Folgenden daher einmal schauen, was Foolishe Investoren zu dieser rasanten Wachstumsgeschichte und dieser These wissen müssen.

Roku-Aktie: Turbo in 2021?

Genauer gesagt ist es Laura Martin, eine Analystin aus dem Hause Needham, die jetzt diese These aufgestellt hat. Martin gilt als ziemlich visionär, wenngleich nicht ganz unumstritten im Streaming-Markt. Allerdings mit einem guten Gespür für Chancen in diesem Markt, und sie weiß diese auch spannend zu verpacken. So hat die Needham-Analysten bereits kürzlich prophezeit, dass Walt Disney in spätestens 24 Monaten den Platzhirsch Netflix überholen werde.

Wie auch immer: In einem weiteren Atemzug hat die Analystin jetzt auch das Marktpotenzial von Roku noch einmal deutlicher betont. Demnach habe der Streaming-Service wichtige Fortschritte beim Ausbau seiner Nutzerbasis geschaffen, bis Ende des Jahres geht die Analystin davon aus, dass es 51 Mio. aktive Accounts werden könnten. Mit einem Neunmonatswert von 46 Mio. Accounts könnte das potenziell möglich sein.

Die erweiterte Nutzerbasis resultiere nicht aus einem einmaligen oder kurzfristigen COVID-19-Effekt, sondern werde in den Augen der Analystin anhalten. Das führe dazu, dass Roku künftig immer mehr seine Stärke im Werbemarkt ausspielen könne. Das würde zu einem signifikanten Wachstum im nächsten Jahr führen.

Werbemarkt als Katalysator?

Möglicherweise ist die These alles andere als verkehrt, zumindest einen Teil können wir sehr einfach verifizieren: Roku hat in diesem Jahr signifikante Fortschritte gemacht, was die Nutzerbasis und die Streaming-Zeiten angeht. Immerhin haben die 46 Mio. aktiven Nutzer zwischenzeitlich 14,8 Mrd. Stunden pro Quartal gestreamt. Ein überproportionales Wachstum bei den Stunden, was Potenzial beinhalten könnte.

Der Werbemarkt gilt schließlich als zyklisch und die Ausgaben könnten in wirtschaftlich besseren Zeiten wieder deutlich steigen, wodurch Roku mit einer größeren Nutzerbasis überproportional profitieren könnte. Rokus durchschnittliches Umsatzwachstum je Nutzer kletterte im letzten Quartal um lediglich 20 % im Jahresvergleich auf 27 US-Dollar. Das liegt deutlich unter dem Wachstum der gestreamten Stunden von 54 % im Jahresvergleich. Dieser Spread könnte ein Indikator dafür sein, was für Potenzial sich ergibt, wenn sich ein Werbemarkt erholt.

Die Roku-Aktie verbrieft damit eine spannende, junge, dynamische Wachstumsgeschichte im Streaming-Markt, die im Werbemarkt wirklich Potenzial besitzen könnte. Allerdings auch insgesamt weiterwachsen kann, selbst 51 Mio. aktive Accounts dürften nicht das Ende der Fahnenstange sei.

Roku-Aktie: Spannend in 2021?

Die Roku-Aktie ist ohne Zweifel in 2020 ordentlich gewachsen, was wir auch am Aktienkurs erkennen. Trotzdem besitzt das Unternehmen Roku noch eine Menge Potenzial, was auch auf den leicht schwächelnden Werbemarkt zurückgeführt werden kann. Die Aktie hat in 2021 jedenfalls weiterhin einen Platz auf der Watchlist verdient. Vielleicht auch in deinem Portfolio?

