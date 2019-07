Nach den Wirbelstürmen (FOTO)

Berlin (ots) -In den betroffenen Regionen in Mosambik, Malawi und Simbabwe istder Hilfsbedarf auch vier Monate nach der Katastrophe groß. Es stehtein schwieriger Wiederaufbau bevor, der langfristige Unterstützungerfordert.Mitte März fegten innerhalb weniger Wochen zwei heftigeWirbelstürme mit Starkregenfällen über den Südosten Afrikas undhinterließen Zerstörung und Verzweiflung. Zehntausende Menschen inden betroffenen Ländern leben weiterhin gedrängt in provisorischenNotunterkünften und sind auf humanitäre Hilfe angewiesen. Straßen,Brücken und Wasserleitungen wurden ebenso zerstört wie Ackerflächen.Der Verlust der Ernten hat die ohnehin schon schwierigeErnährungssituation von Teilen der Bevölkerung verschärft. Es wirddauern bis eine neue Aussaat erntereif ist und sich die Menschenwieder selbst versorgen können.Das erfordert akute Nothilfe und langfristige Unterstützung. Indiesem Sinne leisten die Bündnis-Mitglieder und ihre lokalen Partnerauch vier Monate nach der Katastrophe noch Nothilfe und versorgenMenschen mit lebensnotwendigen Hilfsgütern wie Trinkwasser,Nahrungsmittel und Hygieneartikel. Gleichzeitig beginnt derWiederaufbau. Bündnis-Mitglieder verteilen Saatgut und Werkzeuge, umFelder wieder neu zu bestellen, stellen Mittel für die Reparatur derWasserversorgung bereit und unterstützen den Bau von stabilerenHäusern.Die Hilfe ist nach wie vor ausbaufähig, bemerken dieBündnis-Mitglieder. Es fehlt an finanziellen Mitteln für die weitereNothilfe und den Wiederaufbau. Zudem kritisieren dieBündnis-Mitglieder die mangelnde Berücksichtigung von lokalen NGOs,denen kaum Mittel zur Verfügung stehen. Gerade im Hinblick auf dienotwendige Langfristigkeit der Unterstützung und Einbindung ingesamtgesell¬schaftliche Prozesse ist aber die Einbeziehung derlokalen NGOs mit ihren Kontakten in die Gemeinschaften unabdingbar."Wenn nicht jetzt abgestimmte, nachhaltige Maßnahmen für dieÜbergangs¬hilfe und den Wiederaufbau auf den Weg gebracht werden,wird sich die Verwundbarkeit der Menschen noch weiter erhöhen",erklärt Peter Mucke, Geschäftsführer von Bündnis Entwicklung Hilft.Laut WeltRisikoIndex 2018 sind Mosambik (Rang 42), Malawi (Rang56) und Simbabwe (Rang 38) bereits jetzt sehr verwundbar gegenüberextremen Naturereignissen. "Eine dauerhafte Verbesserung derInfrastruktur und Stärkung der Katastrophenprävention gerade auch aufder kommunalen Ebene ist notwendig, um die Menschen besser gegenzukünftige extreme Naturereignisse zu schützen und Schäden zureduzieren", so Mucke.Das Bündnis Entwicklung ist ein Zusammenschluss vonNichtregierungsorganisationen, die gemeinsam Hilfe bei Katastrophenleisten. Das Bündnis gibt jährlich den WeltRisikoBericht mit demWeltRisikoIndex heraus: https://weltrisikobericht.de/Spenden Sie unter dem Stichwort Wirbelstürme:https://spenden.entwicklung-hilft.deWeitere Informationen zum Bündnis Entwicklung Hilft:www.entwicklung-hilft.dePressemitteilung als PDF: http://ots.de/uBpKoQBrot für die Welt, Christoffel-Blindenmission, DAHW,Kindernothilfe, medico international, Misereor, Plan International,terre des hommes, Welthungerhilfe sowie die assoziierten MitgliederGerman Doctors und Oxfam leisten als Bündnis Entwicklung Hilft akuteund langfristige Hilfe bei Katastrophen und in Krisengebieten.Pressekontakt:Bündnis Entwicklung HilftPressestelleSchöneberger Ufer 6110785 BerlinTel.: 030 - 278 77 393presse@entwicklung-hilft.deOriginal-Content von: Bündnis Entwicklung Hilft, übermittelt durch news aktuell