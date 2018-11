"Wir wollen die Jugend in der Kirche stärken!"/ Präses Schwaetzer freut sich auf Begegnungen mit jungen Menschen

Hannover (ots) - Bei der Synodentagung werde "das Gesicht derKirche der Zukunft deutlich", sagte die Präses der Synode derEvangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Irmgard Schwaetzer, inihrem Bericht des Präsidiums auf der laufenden Synodentagung inWürzburg.Gemeinsam wolle sich Kirche den Antworten auf vielfältigegesellschaftliche Fragen nähern "und die Kirche zukunftsfähigmachen".Eine wichtige Aufgabe sei dabei die stärkere Beteiligung jungerMenschen. Viele junge Menschen fühlten sich von der Kirche nichtwahrgenommen, anderen sei die Kirche so fremd, dass sie sie gar nichterst in den Blick nehmen. "Dieser doppelten Herausforderung stellenwir uns und ich freue mich sehr auf die Begegnungen mit jungenMenschen und die Diskussion zum Thema in den nächsten Tagen, soSchwaetzer. Das Schwerpunktthema der Synode steht unter dembiblischen Vers "Ich werde euch wiedersehen, dann wird euer Herz vollFreude sein." Am Schwerpunktthema wirken bei der aktuellen Tagungauch rund 60 junge Menschen im Alter von 18 bis 26 Jahren ausWürzburg mit.Drei weitere Themen hob Schwaetzer besonders hervor:Umgang mit sexualisierter GewaltSchwaetzer kündigte "weitere Schritte zur Verantwortung undAufarbeitung sexualisierter Gewalt in der Evangelischen Kirche" an."Auch wir haben keinen ausreichenden Schutzraum für uns anvertrauteKinder geschaffen", bedauerte die Präses. "Wir bekennen die Schuld,für die wir als Institution Verantwortung übernehmen."Kirche im digitalen Wandel"Wir wollen unsere Kirche lebendig werden lassen an den Orten, andenen junge Menschen sich aufhalten", sagte Schwaetzer und kündigtean, dass die Kirche sich auf das in Studien herausgearbeitetenveränderten "Kommunikations- und Informationsverhalten der jungenGeneration" einstellen wolle.Die kleiner werdende KircheIn Folge des demografischen Wandels werden dieKirchenmitgliederzahlen und damit die Kirchensteuereinnahmen weiterabnehmen; darauf habe sich die EKD einzustellen. Es gehe um eine neuePrioritätensetzung, bei der sich die Kirche auch "von Altvertrautemverabschieden" müsse.Schwaetzer ermutigte die Synodalen zur Diskussion: Die Neugieraufeinander im Gespräch und auf die Erfahrungen anderer könne"beglückend und bestärkend" sein. Dabei knüpfte sie an dasSynodenmotto an, einen Satz, den Jesu seinen Jüngern nach derAuferstehung sagte: "Ich werde euch wiedersehen, dann wird euer Herzvoll Freude sein." Nun seien die Gläubigen damals wie heute "erstmalalleine dafür zuständig, seine Botschaft in der Welt wachzuhalten."Der vollständige Wortlaut des Berichts der Präses der EKD-Synode,Irmgard Schwaetzer, steht nach der Rede unterwww.ekd.de/bericht-des-praesidiums-der-synode-der-ekd-39763.htm zumDownload zur Verfügung.Hannover, 11. November 2018Pressestelle der EKDKerstin KippÜber die Synode der EKD: Die Synode der EKD ist neben Rat undKirchenkonferenz eines der drei Leitungsorgane der EKD. Sie tagt vom11. bis 14. November in Würzburg. Nach der Grundordnung der EKDbesteht die 12. Synode aus 120 Mitgliedern. Zu den Aufgaben derSynode zählen die Erarbeitung von Kundgebungen und Beschlüssen zuFragen der Zeit sowie die Begleitung der Arbeit des Rates der EKDdurch Richtlinien. Die Synode berät und beschließt aber auch denHaushalt und die Kirchengesetze. Geleitet wird die Synode vomPräsidium unter dem Vorsitz von Präses Irmgard Schwaetzer. Sie istzugleich Mitglied des 15-köpfigen Rates der EKD. Vorsitzender desRates der EKD ist Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm. Die EKD istdie Gemeinschaft von 20 lutherischen, reformierten und uniertenLandeskirchen. 21,5 Millionen evangelische Christinnen und Christenin Deutschland gehören zu einer der 13.900 Kirchengemeinden.Pressekontakt:Carsten SplittEvangelische Kirche in DeutschlandPressestelleStabsstelle KommunikationHerrenhäuser Strasse 12D-30419 HannoverTelefon: 0511 - 2796 - 269E-Mail: presse@ekd.deOriginal-Content von: EKD Evangelische Kirche in Deutschland, übermittelt durch news aktuell