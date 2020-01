"Wir waren glücklich, einen so guten Freund zu haben" Hamburger Familie spricht zum ersten Mal exklusiv über ihre Freundschaft mit Michael Jackson - in "akte. Spezial" am 6. Januar 2020 in SAT.1 (FOTO)

Unterföhring (ots) - "Das war wie ein Märchen, da trat die PersönlichkeitMichael Jackson komplett in den Hintergrund. Wir waren froh und glücklich, einenso guten Freund zu haben - ein Familienmitglied", sagt Anton Schleiter. SeineFamilie war mit Michael Jackson sehr gut befreundet, der Superstar wohntezeitweise bei ihnen in Hamburg. "Er hat mich nicht einmal falsch angefasst. Erwar wie der liebste Onkel, den man sich vorstellen kann", erzählt der heute34-Jährige weiter.King of Pop oder Kinderschänder? Auch ein Jahr nach der preisgekröntenDokumentation "Leaving Neverland" spaltet Michael Jackson die Öffentlichkeit.Seine Fans halten ihn nach wie vor für den Größten, seine Kritiker sehen in ihmeinen pädophilen Kinderschänder. In "akte. Spezial: Michael Jackson - Auf derSuche nach der Wahrheit" kommen neben Familie Schleiter unter anderem SchwesterLa Toya Jackson, Nichte Brandi Jackson und Ron Zonen, Staatsanwalt im Prozess2005, exklusiv zu Wort. Zu "Leaving Neverland" sagt Familie Schleiter: "Für unsist das so absurd. Das ist Fiction. Das ist echt schäbig.""akte. Spezial: Michael Jackson - Auf der Suche nach der Wahrheit" am Montag, 6.Januar 2020, um 22:30 Uhr in SAT.1ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR Factual & Sports Michael Ulich Tel. +49 [89] 9507-7296Michael.Ulich@ProSiebenSat1.comBildredaktionClarissa Schreiner Tel. +49 [89] 9507-1191 Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6708/4483897OTS: SAT.1Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell