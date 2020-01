Mainz (ots) - Unkontrollierte Zuckungen, merkwürdige Töne, manchmal verbaleEntgleisungen: Menschen mit Tourette erregen Aufmerksamkeit. Sie können ihreTicks so wenig beeinflussen wie andere einen Niesanfall, dennoch reagiert dasUmfeld häufig irritiert. Die "37°"-Dokumentation "Wir ticken anders - Leben mitTourette" begleitet am Dienstag, 28. Januar 2020, 22.15 Uhr, zwei Protagonisten,die mit dem Syndrom leben. Wie gehen sie mit ihrer Krankheit um? Und wie erlebensie die Reaktionen ihrer Mitmenschen?"Ich hasse Tourette", sagt Pauline traurig. Die 18-Jährige kann immer noch nichtfassen, wie sehr sich ihr Leben innerhalb eines Jahres verändert hat.Urplötzlich begannen die Ticks. Es folgten Medikamente, Tests, Therapien - undimmer wieder der Versuch, ein "normales" Leben zu führen. Paulines Mutter Utekann seit der Diagnose im Frühjahr 2019 nicht mehr Vollzeit arbeiten. Tourettegeht häufig mit Begleiterkrankungen einher, und so entwickelt auch PaulineZwänge, Panikattacken und eine Depression. Schließlich muss sie für drei Monatein eine psychiatrische Klinik.Bei Bijan aus Darmstadt begannen die ersten Ticks in der Grundschule. SeineGroßeltern, bei denen Bijan aufgewachsen ist, konnten mit den seltsamenSymptomen nichts anfangen. Es vergingen Jahre, bis die Diagnose Tourette-Syndromgestellt wurde. Trotz der Krankheit hat der heute 30-Jährige sein Abitur und einVolkswirtschaftsstudium abgeschlossen. Und sich anschließend seinen Traum vomBerufspolitiker verwirklicht: statt Rückzug Einzug in den Hessischen Landtag alsAbgeordneter. Heute nimmt er keine Medikamente mehr und versucht erst gar nicht,seine Ticks unter Kontrolle zu bringen, weil das viel anstrengender ist.Der Film von Iris Bettray steht am Sendetag ab 8.00 Uhr in der ZDFmediathek zurVerfügung.Die Videos in der ZDFmediathek sind zum Embedding freigegeben. WeitereInformationen: https://ly.zdf.de/Lai/Ansprechpartnerin: Magda Huthmann, Telefon: 06131 - 70-12149; Presse-Desk,Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 -70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/37grad"37°" in der ZDFmediathek: https://zdf.de/dokumentation/37-grad"37°" bei Facebook: https://facebook.com/ZDF37Grad"37°" bei Instagram: https://instagram.com/zdf37gradhttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4501269OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell