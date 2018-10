Wir stellen vor: The Myers-Briggs Company

60 Jahre Erfahrung bei der Entwicklung von Beurteilungen, 30 JahreExpertise in Beratung und Schulung und globale Ressourcen, umkomplexe Personalherausforderungen zu beherrschenSunnyvale, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Die kürzlichfusionierten CPP, Inc. und OPP haben heute im Rahmen derPeopleFWD-Konferenz 2018 bekanntgegeben, dass sie ab sofort offiziellals The Myers-Briggs Company (http://launch.themyersbriggs.com/)firmieren, eine zugelassene B-Corporation® (Benefit-Corporation, invielen Bundesstaaten der USA eingeführte Unternehmensform, mit derGemeinwohl und privatwirtschaftlicher Nutzen besser vereinbar gemachtwerden sollen). Gestützt auf 90 Jahre Erfahrung beiProduktentwicklung und tiefe organisatorische Fachkenntnis, hat sichdas Unternehmen zum Ziel gesetzt, das Ökosystem für Lernen undEntwicklung zu revolutionieren. Dazu werden Menschen befähigt, ihrvolles Potenzial auszuschöpfen (https://youtu.be/Y1BFTSfROvU) - egalob beruflich, privat oder irgendwo dazwischen. Organisationen werdendabei unterstützt, ihre Mitarbeiter zu Bestleistung zu motivieren.Als Anbieter von Komplettlösungen für Lernen und Entwicklung miteinem weltweiten Verbund aus Niederlassungen und Partnern und 88 derFortune-100-Unternehmen als Kunden, arbeitet The Myers-Briggs Companymit Organisationen aus allen Sektoren, um die komplexestenPersonalherausforderungen zu meistern.Die Pressemitteilung im interaktiven Multimediaformat finden Siehier: https://www.multivu.com/players/English/8418451-the-myers-briggs-launch/"Ganz egal, in welchem Geschäftsfeld man tätig ist, wie groß dasUnternehmen ist oder wo auf der Welt man ansässig ist - deinWettbewerbsvorteil liegt darin, 100 Prozent der Fähigkeiten deinesTeams zu mobilisieren", sagte Jeff Hayes, President und CEO von TheMyers-Briggs Company. "Wir helfen Organisationen dabei, einenUnterbau der Selbsterkenntnis zu schaffen, was zu mehr Zufriedenheitund Motivation bei Mitarbeitern und Teams und damit zu einergesünderen und produktiveren Kultur führt."The Myers-Briggs Company - viel mehr als nur PersönlichkeitstypenDer Myers-Briggs-Persönlichkeitstest hat den Namen zwar bekanntgemacht, aber das Verständnis des Persönlichkeitstyps ist nur einElement von The Myers-Briggs Company. "Wir gehen der Sache auf denGrund und finden heraus, wie sich die wichtigsten sozialenVerhaltensweisen und technologischen Trends auf Menschen, Teams undOrganisationen auswirken", ergänzte Rich Thompson, Forschungschef beiThe Myers-Briggs Company. The Myers-Briggs Company beschäftigt Teamsvon Psychologen mit langjähriger organisatorischer Erfahrung, die aufBasis jahrzehntelanger wissenschaftlicher Forschungsergebnisse mitden verschiedensten Personengruppen arbeiten, ob Angestellte oderChefs multinationaler Konzerne. Sie helfen Unternehmen, ihredrängendsten Personalherausforderungen zu meistern.Lösungen für die schwierigsten Herausforderungen, denen sichMenschen und Organisationen in der heutigen Zeit stellen müssenThe Myers-Briggs Company bietet Orientierungshilfe in einerschnelllebigen Welt, wo sich der Mensch ständig an den Wandel imArbeitsmarkt anpassen muss und Unternehmen einen anspruchsvollerenKundenkreis bedienen müssen. Im Deloitte 2018 Global Human CapitalTrends Report* ist zu lesen: "Organisationen werden nicht mehr nurnach ihrem Finanzerfolg oder selbst der Qualität ihrer Produkte oderDienstleistungen beurteilt. Vielmehr müssen sie beweisen, dass ihnendas Wohl der Gesellschaft insgesamt ein Anliegen ist."HR- und L&D-Experten brauchen bessere Methoden, Tools und Support,um ihre Teams zu coachen und Mitarbeiter zu stärken. Unternehmenmüssen sicherstellen, dass sie die richtigen Leute einstellen, einkollaboratives Umfeld schaffen und jeden einzelnen Mitarbeiter zuBestleistung motivieren."The Myers-Briggs Company hat unseren Teams geholfen, sich an neueRealitäten zu gewöhnen, wertvolles Feedback zu teilen und gemeinsameInnovationsarbeit zu leisten", sagte Bridgette Morehouse, ChiefLearning Officer bei Ford Motor Company.Mit umfassenden Schulungsprogrammen und -lösungen, Online-Systemenfür Organisation und Kontrolle, konkurrenzlosen weltweitenFachdienstleistungen und einem Portfolio von anerkannten,psychometrisch validierten Beurteilungen bringt The Myers-BriggsCompany Menschen zusammen und hilft Unternehmen dabei, ihre Ziele zuerreichen und die Gesellschaft sinnstiftend zu bereichern.Zulassung als B-Corp(TM)The Myers-Briggs Company hilft nicht nur Kunden dabei, ihrezielgerichteten Pläne umzusetzen. Wir wollen selbst einen Beitrag zumWohl der Gesellschaft leisten. Wir gehören zu einer weltweitenBewegung, der mehr als 2.600 zugelassene B-Corporations aus über 150Branchen und 60 Ländern angehören, die an einem gemeinsamen Zielarbeiten: Förderung von Gemeinwohl und Umweltschutz durchsozialverantwortliches Wirtschaften.Informationen zu The Myers-Briggs CompanyIn unserer schnelllebigen Welt kommt es darauf an, 100 Prozent deseigenen Talents auszuschöpfen - egal ob beruflich, privat, in derSchule, beim Studium oder irgendwo dazwischen. Der Erfolg und dasGefühl der Verwirklichung bestimmen sich nicht nur aus demgesammelten Wissen und den persönlichen Fähigkeiten. Vielmehr kommtes auf die Beziehungen und den Umgang mit anderen Menschen an. TheMyers-Briggs Company stärkt Menschen darin, ihr volles Potenzialauszuschöpfen, indem die Selbsterkenntnis und das Verständnis desGegenübers gefördert werden. Wir helfen Organisationen rund um denGlobus dabei, die Teamarbeit und Kollaboration zu verbessern,inspirierende Führungspersönlichkeiten hervorzubringen, dieDiversität zu fördern und ihre komplexesten Personalherausforderungenzu meistern. Als zugelassene B-Corp (und eingetragene CaliforniaBenefit Corporation) ist The Myers-Briggs Company eine positive Kraftin der Welt. Unsere transformativen, praktischen Lösungen beruhen aufeinem tiefen Verständnis der relevanten sozialen und technologischeTrends, an denen sich Menschen und Organisationen orientieren. Wirblicken auf über 60 Jahre Erfahrung bei der Entwicklung undPublikation von Beurteilungen und über 30 Jahre Expertise in Beratungund Schulung zurück. Wir arbeiten mit einem weltweiten Verbund ausNiederlassungen, Partnern und zertifizierten unabhängigen Beratern in115 Ländern. Unsere Produkte werden in 29 Sprachen angeboten und alsPartner von 88 der Fortune-100-Unternehmen sind wir bereit, um auchIhnen zum Erfolg zu verhelfen.*Bersin by Deloitte (2018). 2018 Global Human Capital TrendsReport: The Rise of the Social Enterprise. Zugriff unter:https://hctrendsapp.deloitte.com/800-624-1765: themyersbriggs.com (http://www.themyersbriggs.com/):The Myers-Briggs CompanyPressekontakt:Michael BurkeMSR Communicationsmichael@msrcommunications.com415-989-9000Melissa SummerThe Myers-Briggs Companymsummer@themyersbriggs.com650-691-9105Original-Content von: The Myers-Briggs Company, übermittelt durch news aktuell