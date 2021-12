Wir stellen Questar vor: Die KI-gesteuerte Automotive-Lösung, die Fahrzeugdaten in verwertbare Erkenntnisse umwandelt

Tel Aviv, Israel (ots/PRNewswire) -Mithilfe fortschrittlicher KI- und Deep-Learning-Technologien kann Questar den Gesundheitszustand von Fahrzeugen vorhersagen, bevor die Kunden davon betroffen sindQuestar Auto Technologies (http://www.questarauto.com/), die KI-gestützte Lösung, die Automobilherstellern, Tier-1-Zulieferern und Fuhrparkbesitzern modernste Fahrzeugmanagementlösungen bietet, wurde heute nach der Übernahme des KI-Unternehmens SafeRide Technologies durch Traffilog - einem führenden Anbieter von Telematik-, fortschrittlichen Diagnose- und vorausschauenden Wartungsdiensten für gewerbliche und private Flotten - im vergangenen November gegründet. Questar wird weiterhin mit Automobilherstellern und Tier-1-Zulieferern auf der ganzen Welt zusammenarbeiten, um seine KI-basierten Softwareprodukte in Fahrzeuge der nächsten Generation zu integrieren, und sein umfassendes Lösungsangebot ist bereit, einen Paradigmenwechsel in der Fahrzeug- und Flottenanalyse zu bewirken.Heutzutage besteht ein erhöhter Bedarf an der Überwachung von Schlüsselelementen in Nutzfahrzeugen, nachdem sie die Produktionslinie verlassen haben. Es liegt in der Verantwortung jedes einzelnen Fahrers oder Flottenmanagers, die routinemäßige Wartung jedes Fahrzeugs sicherzustellen, und sie können Probleme nur entweder in Echtzeit oder im Nachhinein erkennen. Questar erkennt im Voraus, wann die Komponenten eines Fahrzeugs gewartet werden müssen, und ermöglicht es den Eigentümern gewerblicher Flotten, die Betriebszeiten ihrer Flotten zu erhöhen, die Gesamtbetriebskosten zu senken, die Sicherheit zu verbessern und ihren Betrieb zu rationalisieren. Questar ermöglicht es OEMs und Tier-1-Zulieferern, die Entwicklungskosten zu senken, die Kosten für Garantieansprüche zu reduzieren und Rückrufe zu minimieren.„Questar hat die KI- und Deep-Learning-Fähigkeiten von SafeRide mit den Datenerfassungs- und -verwaltungsfähigkeiten von Traffilog sowie dem starken Kundenstamm von Questar kombiniert, um eine KI-gestützte Vorhersageplattform zu schaffen, die Fahrzeugdaten in hochwertige, umsetzbare Erkenntnisse für Automobilhersteller, Zulieferer und Flotten umwandelt", sagte Erez Lorber, CEO von Questar. „Questar ist ein One-Stop-Shop, der alles bietet, was das Automobil-Ökosystem braucht, um Fahrzeugdaten in verwertbare Erkenntnisse umzuwandeln."Die Technologie von Questar ist in über 350.000 Fahrzeugen in mehr als 20 Ländern im Einsatz und bietet konstante, aussagekräftige und kostensparende Einblicke sowie ECU-Firmware-Updates von überall und zu jeder Zeit.Questar wird vom 5. bis 8. Januar 2022 auf der CES 2022 in Las Vegas (West Hall #3861) zum ersten Mal unter seinem neuen Namen auftreten.Lesen Sie mehr über Questar auf der neuen Website http://www.questarauto.com/.Informationen zu QuestarQuestar Auto Technologien (http://www.questarauto.com/) mit KI-gesteuerter Lösung wandelt Fahrzeugdaten in verwertbare Erkenntnisse für das gesamte Automobil-Ökosystem um. Die KI-Engine trifft genaue und rechtzeitige Einschätzungen über die Probleme eines Fahrzeugs und weiß, wann es gewartet werden muss, bevor es zu spät ist. Questar ermöglicht es OEMs und Tier-1-Zulieferern, die Entwicklungskosten zu senken, die Kosten für Garantiefälle zu reduzieren und Rückrufe zu minimieren, und hilft kommerziellen Flotten, die Betriebszeit zu erhöhen, die Gesamtbetriebskosten (TCO) zu senken, die Sicherheit zu verbessern und ihre Abläufe zu rationalisieren. Questar wurde 2021 nach der Übernahme von SafeRide Technologies durch Traffilog gegründet, einem Anbieter von Telematik-, fortschrittlichen Diagnose- und vorausschauenden Wartungsdiensten für gewerbliche und private Flotten. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Tel Aviv und ist in den Vereinigten Staaten (San Jose und Detroit), Deutschland und Korea vertreten.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1709378/Questar_Logo.jpgPressekontakt:Gavriella Weinreb,Headline Media,questar@headline.media,+1 914 775 5135Original-Content von: Questar, übermittelt durch news aktuell