"Wir spielen fair" - Fünf Regeln für ein ehrliches Automatenspiel (AUDIO)

Berlin (ots) -Anmoderationsvorschlag: Wir spielen fair! Das ist die Botschaftder in dieser Woche (17.10.) startenden Informations- undAufklärungskampagne des Dachverbandes "Die DeutscheAutomatenwirtschaft e.V." (DAW). Mit ihr setzt sich die DAW für eingeregeltes Automatenspiel in legalen Spielhallen, die sich an Rechtund Gesetz halten, ein. Im Zentrum der Kampagne: Fünf Regeln für einfaires Spiel. Botschafter der Aufklärungskampagne ist der deutscheFußballweltmeister Bastian Schweinsteiger. Jessica Martin berichtet.Sprecherin: DAW-Vorstandssprecher Georg Stecker begrüßt es sehr,dass Ex-Nationalspieler Bastian Schweinsteiger die neue "Wir spielenfair"-Kampagne unterstützt:O-Ton 1 (Georg Stecker, 11 Sek.): "Weil Bastian Schweinsteiger fürklare Regeln steht, für Fairness, ein Mensch, der sich nichtverbiegt. Und genau das passt zu unserer Kampagne, die sich fürRegeln in Spielhallen einsetzt."Sprecherin: Ziel dieser Regeln ist es, den Spielhallenbesuchernmehr Sicherheit und einen schützenden Rahmen zu bieten:O-Ton 2 (Georg Stecker, 20 Sek.): "Uns geht es um Spielerschutzund um die Einhaltung von Spieler- und Jugendschutz. Schwarze Schafe,damit sind illegale Online-Angebote und scheingastronomische Angebotegemeint, sind ein massiver Angriff auf den Verbraucherschutz. Wirmöchten, dass der Spieler geschützt spielt - und das in Spielhallen,die sich an Gesetz und Recht halten, an Regeln halten." Sprecherin:Und das sind die fünf Fair Play-Regeln, die der DeutschenAutomatenwirtschaft wichtig sind:O-Ton 3 (Georg Stecker, 36 Sek.): "Regel Nummer eins: An unserenAutomaten darf nur spielen, wer volljährig ist. Regel Nummer zwei: Esgilt ein strenges Alkoholverbot: kein Alkohol. Regel Nummer drei: Wirwollen mit Süchtigen kein Geld verdienen - und dafür muss unserPersonal geschult sein. Regel Nummer vier: Spielerschutz. Wir setzenuns für Zugangskontrollsysteme in Spielhallen ein, und für einebundesweite Sperrdatei auch in Ländern, in denen es dazu bisher keinegesetzliche Verpflichtung gibt. Regel Nummer fünf: geprüfte Qualität.Wir wollen, dass Spielhallen sich vom TÜV zertifizieren lassen unddass die TÜV-Zertifizierung gesetzlich verankert wird."Abmoderationsvorschlag:Mehr zum Thema faire Regeln beim Automatenspiel und über denKampagnenbotschafter Bastian Schweinsteiger finden Sie auch im Netzunter Automatenwirtschaft.de.Pressekontakt:Thomas KnollmannLeiter Presse und KommunikationDie Deutsche Automatenwirtschaft e.V.DachverbandDircksenstr. 49, 10178 BerlinPostfach 02 13 66, 10125 BerlinTel. : +49 (30) 24 08 77 85Mobil: +49 171 29 85 382Email: tknollmann@automatenwirtschaft.deInternet: www.automatenwirtschaft.deOriginal-Content von: Die Deutsche Automatenwirtschaft, übermittelt durch news aktuell