Wir sollten mehr über Geld reden

Zu den Redewendungen, die in Deutschland beinah jeder kennt, gehört ohne Zweifel, dass man über Geld nicht redet. Im internationalen Vergleich halten sich tatsächlich vor allem Bundesbürgerinnen und Bundesbürger an dieses Credo, während in Schweden beispielsweise selbst Steuererklärungen öffentlich einsehbar sind. Die Geldanlage ist in Deutschland ein Tabuthema. In der...