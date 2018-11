"Wir sind mittendrin in der Arbeitswelt der Zukunft" - Mehr als 70 Experten diskutierten in Bern auf der iafob-deutschland-Jahrestagung "Deep Work & Cowork: Die neue Lust am Arbeiten" (FOTO)

Bern (ots) -Mehr als 70 Führungskräfte und Entscheider trafen sich vergangenenDonnerstag bei der Jahrestagung des Instituts für Arbeitsforschungund Organisationsberatung (iafob deutschland) in Bern, um über dieZukunft der Arbeitswelt zu diskutieren. Unter dem Motto "Deep Work &Cowork - Die neue Lust am Arbeiten" ging es darum, wie Arbeitzukünftig gestaltet sein sollte, um den Anforderungen von "New Work"gerecht zu werden und wie Führung neu gedacht werden muss."Unternehmen stehen vor der Herausforderung, ihre Mitarbeitendenbestmöglich in die Arbeitswelt der Zukunft zu führen. Wir freuen uns,dass die iafob-deutschland-Jahrestagung Denkanstöße dafür geben undHilfestellung leisten kann", so Dieter Boch, Geschäftsführer desiafob deutschland und Initiator der Jahrestagung. "Der persönlicheAustausch mit angesehenen Arbeits- und Leadership-Experten,innovativen Gründern, preisgekrönten Architekten und Wissenschaftlernhat die Teilnehmer inspiriert und neue Impulse für die täglicheArbeit geliefert".Prof. Dr. Heike Bruch, Direktorin des Instituts für Führung undPersonalmanagement an der Universität St. Gallen und eine der "Top100"-Frauen in der Schweiz hob in Ihrem Vortrag die wichtige Rolleder Führung in Zeiten des Wandels hervor: "Durch alle Branchen hinwegbefinden sich Unternehmen in einer fundamentalen Neuausrichtung.Führungsstärke, Unternehmenskultur und eine kraftvolle Vision, mitder sich Mitarbeitende identifizieren können, sind wesentlicheErfolgsfaktoren für die digitale Transformation."Die Leadership-Expertin betonte: "Die 'Arbeitswelt der Zukunft'ist nicht die Zukunft, sondern die Gegenwart. Wir sind bereitsmittendrin. Dennoch ist nur eine Minderheit der Unternehmen wirklichbereits darauf vorbereitet."Prof. Hartmut Schulze, Leiter des Instituts fürKooperationsforschung und -entwicklung an der FachhochschuleNordwestschweiz unterstrich die Relevanz des wiederentdecktenArbeitsmodus "Deep Work". "Unterbrechungsfreies konzentriertesArbeiten ist der Schlüssel zu tiefgehenden kreativen Gedanken. Durchdas gestiegene Tempo in der digitalen Welt erreichen wir ihn aberkaum noch, ohne uns diszipliniert zurückzuziehen. Wir dürfen diesenZustand jedoch nicht vernachlässigen, sondern müssen Räume undGelegenheiten schaffen, die Deep Work begünstigen".Wie Mitarbeitende mit den komplexen Anforderungen in der neuenArbeitswelt und dem "Immer und Überall"-Verfügbarsein umgehen können,erklärte Prof. Thomas Rigotti, Professor für Arbeits-, Organisations-und Wirtschaftspsychologie an der Johannes Gutenberg-UniversitätMainz: "Jeder vierte Arbeitnehmer verzichtet auf Pausen, jeder dritteschöpft seinen Urlaubsanspruch nicht aus. Der Einsatz modernerTechnik verspricht uns zwar Zeitersparnis, raubt uns aber die Zeit".Umso wichtiger seien Pausen, die in den Alltag integriert werdensollten, um Körper und Biosystem leistungsfähig zu erhalten. "Manmuss Räume und Zeiten finden, um abzuschalten, Neues zu erlernen undSinnstiftendes zu tun".Ein Highlight der Tagung bildete die Live-Performance des SerialEntrepreneur und Mitgründer der Effinger Kaffeebar und CoworkingSpace in Bern, Matthias Tobler. Gemeinsam mit Tänzern, Künstlern undeinem Videografen aus der Coworking-Gemeinschaft stellte Tobler dieCommunity- und Kulturentwicklung im Effinger in Form einereinzigartigen Story-Performance untermalt von Tanz-, Film- undMusikeinlagen dar.Abgerundet wurde das Programm durch weitere Cases und Workshopszur Gestaltung von Büroflächen und zum Thema Leadership in eineroffenen Arbeitswelt.Als Partner unterstützten das Planungs- undEinrichtungsunternehmen designfunktion, die Swisscom AG und dasflexible office netzwerk (f.o.n.) die iafob-Jahrestagung.Medienpartner waren das Wirtschaftsmagazin "brand eins", dieSchweizer HR-Fachzeitschrift "Persorama", der vdf Hochschulverlag ander ETH Zürich sowie die Konradin Mediengruppe.Über das iafob deutschland:Das Institut für Arbeitsforschung und Organisationsberatung (iafobdeutschland) ist ein Beratungsinstitut, das sich ganzheitlich mit derGestaltung der Büro-Arbeitswelt auseinandersetzt. Über seineArbeitsschwerpunkte ist es mit dem Institut für Arbeitsforschung undOrganisationsberatung in Zürich verbunden, das 1997 von Prof. Dr. Dr.h. c. Eberhard Ulich, dem emeritierten Direktor des Instituts fürArbeitspsychologie an der ETH Zürich, gegründet wurde. Das iafobdeutschland ist eine Netzwerkorganisation, die mit erfahrenenNetzwerkpartnern bundesweit Projekte bearbeitet und Unternehmen rundum die Arbeits-, Lern- und Führungskultur sowie Gestaltung vonArbeitsräumen berät.Pressekontakt:Institut für Arbeitsforschung und Organisationsberatung GmbH iafobdeutschlandDieter Boch, Geschäftsführender GesellschafterBergstr. 1487527 SonthofenE-Mail: dieter.boch@iafob.deTelefon: +49 172 863 2152www.iafob.deOriginal-Content von: Institut für Arbeitsforschung und Organisationsberatung iafob deutschland, übermittelt durch news aktuell