Wir sind bunt. / Ernst Klett Sprachen auf der Frankfurter Buchmesse (FOTO)

Stuttgart (ots) -Ziemlich rosige Aussichten: In den vergangenen Jahren erlernten,laut Eurostat (Statistisches Amt der Europäischen Union), aufEU-Ebene 59,7 % aller Schüler im Sekundarbereich I zwei oder mehrFremdsprachen. Und der Trend geht weiter: Fremdsprachen sollen nichtnur über einen immer längeren Zeitraum hinweg als Pflichtfächerunterrichtet werden, es soll auch europaweit eine Absenkung desAnfangsalters für den Fremdsprachenunterricht erreicht werden. ErnstKlett Sprachen, Marktführer im Bereich Fremdsprachen in derErwachsenenbildung, baut sein vielfältiges und buntes Programmentsprechend weiter aus. Auf der Frankfurter Buchmesse präsentiertder Verlag seine druckfrischen Lehrwerke, von Titeln für seltenunterrichtete Fremdsprachen in der Schule bis hin zu wichtigenDaF-Integrationslehrwerken für Erwachsene. Sprachen machen das Lebenbunter und beugen Schwarzweißdenken vor!Selten unterrichtete Fremdsprachen in der Grund- und Mittelstufe:Aus soziokulturellen Gründen oder wegen der geographischen Nähe wirddas Fremdsprachenangebot an deutschen Schulen zunehmenddifferenzierter. So lernen in Deutschland etwa 33 000 Schülerinnenund Schüler die Fremdsprache Niederländisch. Das neue Lehrwerk"Welkom in de klas!" für den Niederländisch-Unterricht kann in allenSchulformen der Sekundarstufe I eingesetzt werden. Die speziell zumLehrplan konzipierte Lehrwerksreihe vermittelt alle erforderlichenKompetenzen, von der ersten bis zur letzten Unterrichtsstunde - ohnedabei auf Zusatzmaterial zurückgreifen zu müssen. Zu einer buntgemischten europäischen Sprachenvielfalt tragen insbesondereArabisch, Türkisch, Chinesisch und Russisch bei. Weitere Sprachen wieJapanisch, Neugriechisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Thaiund Ungarisch runden diese Sprachenlandschaft ab. Ernst KlettSprachen bietet für diese Sprachen Lehrwerke für die Grund- undMittelstufe an. Damit fördert der Verlag einen optimal gestaltetenund lebendigen Unterricht in selten unterrichteten Sprachen.Sprachenvielfalt weltweit: Der Sprachenverlag hat im Gastland derdiesjährigen Buchmesse - Georgien - gemeinsam mit dem dort ansässigenPartnerverlag Sulakauri Publishing eine Ausschreibung des georgischenBildungsministeriums gewonnen. Seit Beginn des Schuljahrs 2018/19wird an georgischen Schulen, mit einer lokalen Ausgabe des Lehrwerks"WIR neu" ab Klasse 5 Deutsch unterrichtet.Making language matter! Englisch ist Pflichtfremdsprache in fastallen europäischen Bildungssystemen und die meist unterrichteteSprache weltweit. Die Nachfrage nach ELT(English Language Teaching)-Materialien ist weltweit enorm. Durch die Übernahme des renommiertenVerlags Delta Publishing im Jahr 2017 baut Ernst Klett Sprachen seinELT-Programm unter dem Motto Making language matter! für denWeltmarkt aus, vor allem im Bereich Young Learners, Business Englishsowie mit Materialien für internationale Zertifikate. Der neue Titel"Teaching English as a Lingua Franca" aus der preisgekrönten ReiheDELTA Teacher Development Series, richtet sich an Non-NativeLehrende. Er beleuchtet Fragestellungen und Methoden rund um dennicht-muttersprachlichen Englischunterricht.Sprache öffnet den Weg zur Integration"Sprache hilft dabei Grenzen zu überwinden, denn guteDeutschkenntnisse ermöglichen ein Miteinander im Alltag underleichtern den Einstieg ins Berufsleben. Deshalb setzen wir vorallem auf unsere Integrationslehrwerke, begleitet von hilfreichenFortbildungen und Online-Seminaren für Unterrichtende, durchgeführtvon unseren DaF-Experten", so Elizabeth Webster, dieGeschäftsführerin des Ernst Klett Sprachen Verlags. Der Verlagentwickelt seit über 50 Jahren Materialien für Deutsch alsFremd-/Zweitsprache. Die Bedürfnisse der Lehrenden und Lernendenhaben sich allerdings erheblich verändert. Ernst Klett Sprachen hatdies erkannt und verfolgt innovative Konzepte, um erfolgreichesDeutschlernen/-lehren zu ermöglichen. Das Lehrwerk "Hier!" wurdespeziell für die Lernbedürfnisse der Teilnehmer vonIntegrationskursen entwickelt. "Hier!" unterstützt insbesondere Lern-und Schreibungeübte durch überschaubare Lernportionen und eine großesAngebot, das flüssige Schreiben zu üben. In Kombination mit demIntensivtrainer eignet sich das Deutschlehrwerk auch ideal fürZweitschriftlernkurse. Sprachkompetenz ist auch im beruflichen Alltagabsolut notwendig. Durch neue Kursformen und Fördermaßnahmen imRahmen der Deutschförderungsverordnung (DeuFöV) bekommt das ThemaBeruf zunehmende Bedeutung. "Linie 1 - Deutsch in Alltag und Beruf"erfüllt die Anforderungen des BAMF zu 100%. Deshalb baut Ernst KlettSprachen das Angebot für Fortgeschrittene weiter aus.Über den Ernst Klett Sprachen VerlagDas Programm des Ernst Klett Sprachen Verlags umfasstmaßgeschneiderte Lernmedien in Print und Digital für über 20Sprachen, darunter auch Deutsch als Muttersprache, Zweitsprache undFremdsprache. Neben Lehrwerken wird eine breite Palette von Lektüren,Grammatiken und Wortschätzen bis hin zu Produkten fürUnterrichtsgestaltung und Zertifikatsvorbereitung angeboten. DerVerlag steht für Sprachenvielfalt und setzt sich als Ziel, das Lehrenund Lernen von Fremdsprachen zu erleichtern. Weitere Informationenfinden Sie unter www.klett-sprachen.deDer Ernst Klett Sprachen Verlag ist Teil der Stuttgarter KlettGruppe. Die Unternehmensgruppe Klett ist ein führendes Unternehmenfür Bildungsmedien und ist international in 16 Ländern vertreten.Darüber hinaus betreibt die Klett Gruppe zahlreicheBildungseinrichtungen von Kindertagesstätten über Schulen bis hin zuFernschulen, Fernfach- und Präsenzhochschulen.