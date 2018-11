München (ots) -Zahlreiche Gäste aus der TV- und Filmindustrie kommen amDonnerstag an der HFF München zusammen, um auf Einladung desSERIENCAMP Festivals und TNT Serie im Rahmen eines glanzvollenPremierenscreenings auf die vierte Season von Deutschlands größtemSerienfestival anzustoßen.Schön langsam wird es zu einem lieb gewonnenen Ritual für dieUnterhaltungsbranche und Serienfans aus ganz Deutschland: Der Herbstgehört dem SERIENCAMP FESTIVAL in München, wo die Hochschule fürFernsehen und Film (HFF) nun schon zum vierten Mal zum Mekka fürKreative und Serienjunkies gleichermaßen werden darf. Diesmal unterganz besonderen Vorzeichen, weil nun auch Deutschland in denerlauchten Kreis derer vorgestoßen ist, die Dramaserien voninternationaler Strahlkraft entwickeln. Ausdruck findet das in einerfeierlichen Eröffnungsveranstaltung, in deren Rahmen erstmals eineinternationale Co-Produktion ihre Deutschlandpremiere feiern darf:Das von TNT Serie und HBO Europe verantwortete Cybercrime-DramaHACKERVILLE, dessen Hauptdarsteller Anna Schumacher, Sabin Tambreaund Voicu Dumitras ebenso erwartet werden, wie Co-Regisseurin AncaMiruna Lazarescu und Co-Autor Jörg Winger ("Deutschland 83"). Alsweitere prominente Gäste angekündigt haben sich neben zahlreichenVerantwortlichen der deutschen und internationalen TV-Branche u. a.die Schauspielerinnen und Schauspieler Lavinia Wilson ("Deutschland86"), Sophia Schober ("Dieses bescheuerte Herz") und Felix Hellmann("Hubert & Staller") sowie - als britischer Überraschungsgast -"Inspector Barnaby" Neil Dudgeon höchstpersönlich. Durch den Abendführt BR PULS-Moderatorin Ariane Alter.Ab Freitag Abend gehören die drei Leinwände der HFF dann den ausganz Deutschland zusammengekommenen Serienfans, die sich - bei freiemEintritt - auf über 30 Serienhighlights aus der ganzen Welt freuendürfen, darunter deutsche Prestigeproduktionen wie DAS BOOT,DEUTSCH-LES-LANDES, DIE PURPURNEN FLÜSSE, MILK & HONEY und DERTATORTREINIGER. Neben US-Serienhits wie dem "Sons OfAnarchy"-Nachfolger MAYANS MC, AMERICAN HORROR STORY: APOCALYPSE, derneuen Crime-Comedy CARTER, dem Fantasy-Hit MIDNIGHT, TEXAS sowie denkünftigen Sky-Highlights KIDDING (mit Jim Carrey) und CAMPING (mitJennifer Garner), liegt der Fokus zudem auf Serienentdeckungen ausEuropa: Mit packenden Stoffen aus Belgien (UNDERCOVER, OVER WATER,UNIT 42), Großbritannien (INFORMER, THE BISEXUAL, GUNPOWDER)und Spanien (LA ZONA, GIGANTES) ebenso, wie aus Norwegen (ONE NIGHT),der Schweiz (BANKING DISTRICT) und dem Serienwunderland Israel (ONTHE SPECTRUM, WHEN HEROES FLY). Zu zahlreichen der Screenings stehenDarsteller und Macher zudem für Q&As auf der Bühne (Einzelheitenentnehmen sie bitte unserer Webseite). Eingerahmt werden dieVorstellungen von einem umfangreichen Rahmenprogramm mit Panels,Webserien und vielem mehr, sodass Serienfans das ganze Wochenendetief in die wunderbare Welt der Serien eintauchen können.Kostenlose Tickets für alle Vorführungen und Panels könnenweiterhin unter www.seriencamp.tv reserviert werden, zudem sind fürsämtliche Screenings im Normalfall auch ausreichend Gratis-Tickets ander Tages- bzw. Abendkasse verfügbar. Die Macher des SERIENCAMPFESTIVALS freuen sich auf ein langes Wochenende und zahlreichebegeisterte Besucher!Veranstaltungsort: Hochschule für Fernsehen und Film München (HFF)Hauptsponsoren: Sky und Deutsche Telekom08.11.2018: Feierliche Deutschlandpremiere von HACKERVILLE mitanschließendem Empfang (auf Einladung)08. - 10.11.2018: SERIENCAMP CONFERENCE (Fachkonferenz)09. - 11.11.2018: SERIENCAMP FESTIVAL mit Gratis-Vorstellungen vonüber 30 nationalen und internationalen Serienhighlights, Premierenund PreviewsProgramm und kostenlose Ticketreservierung ab sofort unterwww.eventbrite.deRegelmäßige Updates unter www.seriencamp.tv und auf FacebookÜber SERIENCAMP:SERIENCAMP ist das erste Festival für Serien in Deutschland undfindet vom 8. - 11.11.2018 bereits zum vierten Mal an der Hochschulefür Fernsehen und Film (HFF) München statt. Gezeigt werden - beifreiem Eintritt - über 30 Serien aus der ganzen Welt, darunterzahlreiche Deutschland- und Weltpremieren. Die Vorführungen werdenbegleitet durch ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Workshops undVorträgen sowie drei Fachbesuchertage (SERIENCAMP CONFERENCE) inKooperation mit der HFF München.Über Sky Deutschland:Mit rund 5,2 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2,3Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu denführenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht ausLive-Sport, Spielfilmen, Serien, Shows, Kinderprogrammen undDokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring beiMünchen ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc.Über 23 Millionen Kunden in sieben Ländern sehen die exklusivenProgramme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: Juni2018).Über MagentaTV - das Fernsehangebot der Deutschen Telekom:MagentaTV auf Basis des Internetanschlusses der Deutschen Telekombündelt klassisches Fernsehen, Media- und Videotheken sowieStreamingdienste und exklusive Inhalte auf einer Plattform. Mit rund300 TV-Sendern und mehr als 100 HD-Kanälen bietet MagentaTV Kundennicht nur eine umfangreiche Programmauswahl, sondern auch das größteHD-Angebot in Deutschland. Ausgewählte UHD-Inhalte schaffen dabei einbrillantes Fernseherlebnis. Zudem bieten Funktionen wie Timeshift,Restart und 7-Tage-Replay einen einmaligen Komfort. WeitereInformationen unter www.telekom.de/magentatv.