"Wir sind 18 Millionen": Neue vierteilige WDR-Doku-Reihe ab 17. März

Köln (ots) -Wie leben die Menschen in NRW, was hat sich in den vergangenen Jahrenverändert - und was bringt die Zukunft? Eigene Studien und dieintensive Auswertung von rund 2000 Statistiken aus wichtigenLebensbereichen erlauben WDR-Filmemachern und Datenjournalisten eineganz neue Sicht auf das bevölkerungsstärkste Bundesland. In vierFolgen widmet sich das WDR Fernsehen mit der neuen Doku-Reihe "Wirsind 18 Millionen" (ab 17. März 2017 jeweils freitags, 20.15 Uhr) denThemenschwerpunkten Wohnen, Freizeit, Ernährung und wirft einen Blickin die Zukunft. Unter www.18millionen.wdr.de hat der WDR diewichtigsten Daten zusammengefasst, für alle Regionen in NRW. Am Tagvor der Fernsehausstrahlung, jeweils donnerstags, ist die aktuelleFolge von "Wir sind 18 Millionen" bereits in der WDR-Mediathek(www.wdr.de/mediathek) zu sehen.Stau, Bier und ParkplatzsucheDie Nordrhein-Westfalen schlafen zwei Minuten weniger als die"Durchschnittsdeutschen", sie engagieren sich häufiger in Vereinenund stehen so lange im Stau wie niemand sonst. Im Schnitt suchen dieMenschen in NRW 16 Minuten am Tag nach einem Parkplatz, trinkentäglich 0,8 Liter Bier und sind gut zwei Stunden online. Im Westenwird im Jahr 2030 in fast jeder zweiten Wohnung nur noch eineeinzelne Person leben.Das WDR-Team hat Immobilienportale durchforstet, Wirtschaftsberichteverglichen, die Daten von Verbänden und Institutionen durchleuchtetsowie Branchenbücher analysiert. Dabei sind sie auf überraschendeZahlen gestoßen. Die Ergebnisse werfen nicht nur ein Schlaglicht aufdie gegenwärtigen Verhältnisse im Land, sondern zeigen auch wichtigegesellschaftliche Entwicklungen der vergangenen Jahrzehnte.Die Filmemacher haben im ganzen Land besondere Menschen getroffen,die NRW mit ihren Geschichten prägen und lebenswert machen. Menschen,die ihre Vision für die Zukunft in die Tat umsetzen, die neueWohnformen schaffen, Altes neu gestalten und sich für dasZusammenleben im Westen einsetzen.Wohnen - damals, heute und in ZukunftIn der ersten Folge am 17. März dreht sich alles um das Thema Wohnen.Schon jetzt finden Familien oder Menschen mit Durchschnittseinkommenin den Städten an Rhein und Ruhr kaum noch günstige Wohnungen. Wiekommen sie in Zukunft mit ihrem Platz aus, ohne immer mehr fürsWohnen bezahlen zu müssen? Mit eigenen Studien hat der WDRherausgefunden, wo Mieten und Immobilienpreise in den nächsten Jahrenweiter steigen werden - und wo das Wohnen preiswerter wird. Wieunterschiedlich der Traum vom Wohnen sein kann, erzählen Menschen ausganz NRW: Ob ein altes Fachwerkhäuschen im Bergischen Land, dieXXL-WG in einer alten Wuppertaler Marmeladenfabrik, die Luxusvilla amPhoenix-See oder das in Eigenarbeit renovierte Haus in der altenDortmunder Zechensiedlung.Welche Essgewohnheiten die Menschen in NRW haben und was ihreVorlieben sind, zeigt die zweite Folge am 24. März. Am 31. März stehtdas Thema Freizeit im Mittelpunkt. Für das WDR-Projekt wurdenFreizeitverhalten und die Freizeitmöglichkeiten inNordrhein-Westfalen untersucht. Die letzte Folge am 7. April wagteinen Blick in die Zukunft: Wie lebt es sich in NRW im Jahr 2030? DiePrognosen geben Aufschluss über Städtewachstum, Ausbildungsniveauoder das Wirtschaftswachstum in den Regionen des Landes.Erste detaillierte Ergebnisse aus der ersten Folge veröffentlicht derWDR am Mittwoch, 15. März 2017.Die Sendetermine im Überblick:17. März 2017, 20.15 Uhr: Wir sind 18 Millionen - Und so wohnen wir24. März 2017, 20.15 Uhr: Wir sind 18 Millionen - Und so ernährenwir uns31. März 2017, 20.15 Uhr: Wir sind 18 Millionen - Und so machenwir frei07. April 2017, 20.15 Uhr: Wir sind 18 Millionen - Und so lebenwir in ZukunftAlle Folgen stehen am Tag vor Ausstrahlung ab 6 Uhr für ein Jahr langin der WDR-Mediathek: www.wdr.de/mediathekFotos finden Sie unter ard-foto.de. Weitere Informationen unter18millionen.wdr.deAutoren: Lutz Hofmann (Wohnen), Jasmin Lakatos, Michael Erler (beideErnährung), Markus Fitsch (Freizeit) und Benjamin Arnold (Zukunft)Redaktion: Monika Pohl und Christiane MausbachFotos finden Sie unter www.ard-foto.dePressekontakt:Stefanie Schneck / Kathrin HofWDR Presse und InformationTelefon 0221 220 7126stefanie.schneck@wdr.de / kathrin.hof@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR Presselounge: presse.WDR.detwitter.com/WDR_presseOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell