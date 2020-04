Wir sagen Viren den Kampf an - mit unserem AC-PUR Zauberpulver

Meckenheim (ots) - Innovatives Waschmittel revolutioniert den Kampf gegen Viren: AC-PUR Zauberpulver mit Hygieneaktivator von AquacleanViren nehmen im globalen Gefüge der Krankheitsbilder einen extrem wichtigen Stellenwert ein. Da Mikroben mit bloßem Auge nicht erkennbar sind, geht von ihnen eine unsichtbare Gefahr aus, der sich ein Mensch schwer entziehen kann. Umso bedeutender ist es, sie bereits an der Wurzel zu bekämpfen und somit an der rasanten Vermehrung zu hindern. Um dem Wachstum von Viren auf getragenen Kleidungsstücken keine Chance zu geben, setzt ein neuartiges Waschmittel von Aquaclean dort an, wo andere Waschmittel den Anforderungen erliegen. Das AC-PUR Zauberpulver mit Hygieneaktivator setzt reinen Sauerstoff für seine virenhemmende Wirkung im Kampf gegen die infektiösen organischen Strukturen ein.Neben der Virus-Taxonomie mit ihren verschiedenen Gattungen ist die Art der Oberfläche ein maßgeblicher Aspekt, der für die Überlebensdauer von Viren verantwortlich ist. Auf textilen Oberflächen können Viren je nach Art mehrere Tage überleben. Da Textilien unmittelbar am Körper anliegen und mit infektiösen Körperflüssigkeiten kontaminieren, ist es für Viren ein leichtes Unterfangen, sich barrierefrei fortzubewegen. Ein regelmäßiger Waschzyklus ist unerlässlich.Seine virenhemmende Wirkung erzielt das AC-PUR Zauberpulver mittels reinem Sauerstoff, der in konzentrierter Form enthalten ist und während des Waschvorgangs aktiviert wird. Anwender profitieren von dieser kraftvollen Eigenschaft, indem sie auf die energetisch ineffiziente Kochwäsche zwischen 60 und 90 verzichten können. Durch das AC-PUR Zauberpulver mit Hygieneaktivator wird Wäsche bereits bei niedrigsten Temperaturen in modernen Warm- und Kaltwaschprogrammen hygienisch rein. Das neuartige virenhemmende Waschmittel touchiert damit nicht nur den Nachhaltigkeitsaspekt, sondern entlastet darüber hinaus den Geldbeutel wirksam. Gleichzeitig wird der Entstehung von schlechten Gerüchen entgegengewirkt und die neu gewonnene Frische sorgt für Wohlbefinden. Ein echter Mehrwert im Hinblick auf alle Textilien, insbesondere jedoch für körpernahe Kleidungsstücke wie Unterwäsche und Strümpfe.Einen weiteren Vorteil bietet das AC-PUR Zauberpulver mit Hygieneaktivator von Aquaclean mit der mühelosen Entfernung biologischer Verschmutzungen aus textilen Oberflächen. Reiner Sauerstoff wirkt dort, wo bisher teure und vielfältige Spezialreiniger notwendig waren. Neben Genuss- und Lebensmittelflecken wie Wein, Obst, Fruchtsaft, Kaffee, Tee und Kakao wirkt das hochkonzentrierte Gas unter anderem gegen Gras- und Urinflecken, Schimmel, Moder, Rost- und Eisenrückstände. Darüber hinaus sind dank des innovativen AC-PUR Zauberpulvers mit Hygieneaktivator von Aquaclean hohe Waschmittelmengen und zusätzlicher Wasserenthärter beim Waschen in der Maschine Vergangenheit. Schmutz und Waschmittelrückstände werden durch den Maschinenpfleger zuverlässig und nachhaltig von Waschmaschinentrommel, Heizstäben sowie Leitungen entfernt. Ein weiterer kostensparender und umweltschonender Aspekt im Zusammenwirken von Mensch und Natur.Das AC-PUR Zauberpulver mit Hygieneaktivator kommt ohne künstliche Duftstoffe aus und ist ein Produkt, das dem natürlichen Charakter der Textilwäsche Rechnung trägt. Da die Sauerstoffwirkung schonend mit Oberflächen und Strukturen interagiert, kann es - ausgenommen von nicht aquatisch waschbaren Materialien wie beispielsweise Leder, Wolle und Seide - für fast jedes waschbare Material zur Reinigung und Desodorierung verwendet werden.Neben der Anwendung als Wäschebleiche eignet sich das AC-PUR Zauberpulver mit Hygieneaktivator zur Reinigung von porösen und glatten Oberflächen. Verbundsteinpflaster, Steine und Terrakotta werden dabei ebenso wie Fassaden, Fugen und Silikonfugen von organischen und anorganischen Verunreinigungen hygienisch befreit. Aquaclean setzt mit dem neuartigen AC-PUR Zauberpulver mit Hygieneaktivator in Sachen Virenhemmung einen Meilenstein.Aquaclean ist eine Marke der ROSITEX GmbH und hat sich auf die Herstellung und den Verkauf von hochwertigen Reinigungsmitteln spezialisiert. Dabei verbindet sie die Tradition eines Familienunternehmens mit höchsten Ansprüchen an Innovation sowie Qualität und hält ein breites Sortiment vor - alles aus einer Hand. Statt marktübliche Qualität hat sie ein strenges Qualitätsmanagement etabliert, welches hohe Ansprüche an die Produkte, das Reinigungsergebnis und umweltschonendes Handeln stellt.Pressekontakt:ROSITEX GmbHRuth AdamsAm Wiesenpfad 4353340 MeckenheimTelefon: 02451/912770Homepage: https://www.aquaclean.tvWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/143762/4579097OTS: Aquaclean, eine Marke der ROSITEX GmbHOriginal-Content von: Aquaclean, eine Marke der ROSITEX GmbH, übermittelt durch news aktuell