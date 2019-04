Straubing (ots) - Gründerwettbewerb gewonnen, Preisgeldeingestrichen, und fertig? Nein, so läuft es nicht bei "PlanB -Biobasiert.Business.Bayern", dem Gründerwettbewerb für biobasierteGeschäftsideen. Bis der Wettbewerb für Bioökonomie Start-Ups 2020 ineine neue Runde startet, heißt es #Bcommunity: auf der Website desWettbewerbs, www.planb-wettbewerb.de, finden Gründer, PlanBTeilnehmer, Investoren und alle anderen Interessierten ab sofortspannende News aus dem Gründeralltag, neue Entwicklungen,Funding-Tipps, Jobangebote und Informationen rund ums grüneGründerwesen."Wir wollen nach dem Motto #Bheard, #Bseen, #Btalkedabout allenunseren bisherigen PlanB-Teilnehmerinnen und Teilnehmern, aber auchallen anderen Akteuren aus der grünen Start-Up Szene eine Bühnebieten", betont Claudia Kirchmair vom PlanB-Team: "Netzwerke undCommunities sind alles wenn es um's erfolgreiche Durchstarten alsUnternehmer geht. Gerade in einem so komplexen Bereich wie derbiobasierten Wirtschaft können Plattformen hier genau den richtigenStartimpuls geben." Auf www.planb-wettbewerb.de werden in derWettbewerbsfreien Zeit unter #Bcommunity regelmäßig knackigzusammengestellte Beiträge veröffentlicht. Das Besondere: jeder kannseinen Content mit Bezug zum grünen Gründerwesen einreichen, einfacheine Mail an planb@biocampus-straubing.de schreiben und die Redaktionnimmt Kontakt auf.Die #Bcommunity wird im Kontext des PlanB-Gründerwettbewerbsorganisiert. Im Januar 2019 wurden die Preisträger des Wettbewerbs2018/19 beim großen Prämierungsevent mit 200 geladenen Gästen ausWirtschaft und Finanzwelt, Politik und Gesellschaft ausgezeichnet.Die Gewinner: Freisicht sustainable eyewear mit ihren formbaren undstylishen Massivholzbrillen aus Freising, der nachhaltigeJeans-Färbeprozess von acticell aus Wien und das neuartigeBiotech-Verfahren zur Herstellung pflanzlicher Proteine ausReststoffen von a+pro aus Lemgo. Im Frühjahr 2020 startet die nächsteWettbewerbsrunde. Unterstützt wird PlanB vom BayerischenStaatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie sowievon einem breiten Partner- und Expertennetzwerk und bekannten Playernder Bioökonomie-Szene.Pressekontakt:Claudia KirchmairBioCampus Straubing GmbHEuroparing 494315 Straubingclaudia.kirchmair@biocampus-straubing.deOriginal-Content von: BioCampus Straubing GmbH, übermittelt durch news aktuell