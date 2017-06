Wir planen das Börsenmuseum und freuen uns auf Ihre Ideen!

Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, das Land der Dichter und Denker ist kein Land der Aktionäre. Lediglich 6% der Deutschen besitzen Aktien, zusammen mit Fondsbesitzern sind hierzulande gerade einmal 14% an der Börse investiert. Die Franzosen kommen auf eine Aktionärsquote von 15%, in Schweden sind 19% Aktionäre und in der Schweiz 20%. Den Spitzenplatz nehmen traditionell...