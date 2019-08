"Wir müssen reden!": Autos raus aus Berlin? Der neue rbb-Bürgertalk geht auf dem Winterfeldtplatz in die zweite Runde (FOTO)

Berlin (ots) -Do 15.08.2019 | 20:15live im rbb Fernsehen und auf dem Winterfeldtplatz inBerlin-Schöneberg"Autos raus aus Berlin?" ist das Thema der zweiten Ausgabe desneuen politischen Bürgertalks vom Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb).Am Donnerstag, 15. August, geht es ab 20.15 Uhr live auf demWinterfeldtplatz in Berlin-Schöneberg und im rbb Fernsehen um dieMeinung der Berlinerinnen und Berliner zum Verkehr in ihrer Stadt.Die Moderatorinnen Janna Falkenstein und Tatjana Jury empfangen alsGäste aus der Politik Antje Kapek, Fraktionsvorsitzende von Bündnis90/Die Grünen im Abgeordnetenhaus, und Burkard Dregger,Fraktionsvorsitzender der CDU im Abgeordnetenhaus.Ein weiterer Gast ist der Verkehrsexperte Prof. Heiner Monheim,der seit Jahren zum Thema forscht und für autofreie Städte wirbt.Auch von zu Hause aus können die Zuschauerinnen und Zuschauer an derDiskussion teilnehmen: über die Sendungsseiterbb-online.de/wir-muessen-reden, die sozialen Kanäle des rbbFernsehens sowie den "zibb"-Messenger.Der Winterfeldtplatz liegt in unmittelbarer Nähe zur immer wiederheiß diskutierten, verkehrsberuhigten Maaßenstraße. Sie zählt zu denvielen Versuchen, Autos im Berliner Straßenverkehr zurückzudrängen.Rund 1,2 Millionen PKW sind derzeit in Berlin zugelassen, mehr als jezuvor. Und: Berlin ist Stauhauptstadt Deutschlands. 154 Stunden imJahr stecken Berlins Autofahrerinnen und Autofahrer durchschnittlichim Verkehr fest.Welche Alternativen müssen geschaffen werden, damit dieBerlinerinnen und Berliner in Zukunft auch ohne Auto zuverlässig vonA nach B kommen? Zu den Streitthemen gehören eine mögliche City-Maut,höhere Parkgebühren, eine Ausdehnung der Parkraumbewirtschaftungsowie zeitweilige Sperrungen des Ku'damms und der Friedrichsstraßefür Autos. Was könnte sinnvoll sein? Was gilt als Schikane? Und waskönnen wir uns von Städten wie Wien und Barcelona abschauen?Das Thema "Mobilität und Verkehr" ist in der zweiten Augustwocheim rbb ein inhaltlicher Schwerpunkt unter dem Titel "Wir müssenreden!": Inforadio sendet vom 12. bis zum 16. August eine Vielzahlvon Beiträgen und Interviews. Auch die "Abendschau" beschäftigt sichtäglich mit dem Thema "Verkehr in Berlin"."Wir müssen reden!", der neue rbb-Bürgertalk, wird live vonwechselnden Orten in Berlin und Brandenburg übertragen. Es geht vorallem um die Meinung der Bürgerinnen und Bürger. Die ModeratorinnenJanna Falkenstein und Tatjana Jury fassen die Pro- undContra-Positionen des Publikums im Studio und auf den digitalenKanälen zusammen und konfrontieren damit zwei Gäste aus der Politik.Infos kompaktWir müssen reden! - Der rbb Bürgertalk: "Autos raus aus Berlin?"Donnerstag, 15. August 2019 20.15 - 21.15 Uhr live im rbb Fernsehenund vor Ort Winterfeldtplatz, 10781 BerlinNächste Termine"Wir müssen reden! - Der rbb Bürgertalk" sorgt mit Ausnahme derFerienzeiten monatlich um 20.15 Uhr vor Ort und live im rbb Fernsehenfür Debatten, Streit und Verständigung. Die nächste Sendung folgt amDonnerstag, 12. September, 20.15 Uhr.Pressekontakt:Christoph MüllerTel 030 / 97 99 3 - 12 116christoph.mueller@rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell