"Wir müssen die Industrie jetzt vorantreiben": Katherine Gordon, Bereichsleiterin von Pharma IQ

London (ots/PRNewswire) - Im Vorfeld des Temperature Control andLogistics Forum, das vom 27. - 29. Januar 2020 in Düsseldorfstattfinden wird, nahm Katherine Gordon, Bereichsleiterin von PharmaIQ, Stellung zu den Anforderungen an die Pharmalogistik- undVersorgungskettenindustrie, die zum Vorantreiben der Industrie sowieder Erzielung ihres vorausgesagten Wachstums erfüllt werden müssen.Die Industrie konnte im Laufe der letzten Jahre weiterhin auf einenormes Wachstum sowie einen bedeutenden Wandel blicken, sodass esfür Spediteure und Logistikdienstleister zunehmend schwieriger wird,sich vom Wettbewerb abzuheben. Da es sich hierbei um den wichtigstenTeil der Lieferkette handelt, lastet der Druck auf der Nutzung neuerTechnologien bzw. datenbezogener Technologien wie IoT-Lösungen,Echtzeit-Monitoring-Lösungen, Fahrspurvalidierungen undAnalytikplattformen. Darüber hinaus muss gezeigt werden, weshalbdieses technologische Dienstleistungsangebot nicht nur zukünftig,sondern auch gegenwärtig die optimalste Lösung darstellt."Wir stellen einen Dialog zur Verfügung, der auf einemFallbeispiel beruht, das sich mit der Frage beschäftigt, auf welcheWeise die Industrie trotz aktueller Hürden und Herausforderungenweiter gefördert werden kann. So kann sichergestellt werden, dass diePharmalogistikindustrie innerhalb der nächsten zehn Jahre zu einemstrategischen Wandel fähig ist", erklärte Katherine Gordon.Unter dem Motto 'Lösungen zur Gewährleistung vortrefflicherLogistik-Dienstleistungen am Boden' bietet die kürzlichveröffentlichte 2020-Agenda eine Auflistung von Vordenkern wieSeqirus, GSK Biologics, Novartis, Agility, Boehringer Ingelheim undVifor Pharma.Die Themenbereiche 2020 umfassen:- Erfolg beginnt intern - Änderungsmanagement für die wirksameUmsetzung von Logistik- Auf alles vorbereitet: die Errichtung einesStraßentransport-Netzwerks für extreme Wetterbedingungen- Internet der Dinge (IoT) und Blockchain für die Integration vonLieferketten - praktische Anwendungen und was als nächstes zuerwarten ist- Knapp und zeitkritisch: Kühlketten-Netzwerke für Arzneimittel fürneuartige Zelltherapien- Die Rolle sozialer Netzwerke und Digital Engagement in Bezug aufglobales Prüfungs- und Logistikmanagement