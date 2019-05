"Wir müssen die Chancen nutzen, die uns der Wandel bringt" Exklusiv auf dub.de: Oliver Suhre, Generalbevollmächtigter der Monuta Versicherungen fordert, sich technischen Innovationen zu öffnen (FOTO)

Hamburg (ots) -Deutsche Versicherer begegnen technischen Neuerungen skeptisch.Das zeigt die aktuelle Debatte über die baldige Einführung vone-Scootern. Dabei bieten gerade Innovationen wie diese Potenzial: DieGesellschaft untersteht derzeit einem großen technischen unddigitalen Wandel. Mit ihm treten nicht nur unabwendbare Gefahren auf,sondern Chancen, sich aktiv an dem Diskurs zu beteiligen und Klientenüber neue Risiken umfassend zu beraten und ihnen Sicherheit im Wandelzu bieten. In einem Exklusiv-Statement für das DUBUNTERNEHMER-Magazin wünscht sich Suhre eine offenereDiskussionskultur über neue Konzepte und nachhaltige Lösungen."Ich halte es für extrem rückwärtsgewandt, die Entwicklung vone-Scootern zu so einem frühen Zeitpunkt zu blockieren. Wir stehen vorgroßen gesellschaftlichen Herausforderungen, gerade auch in Bereichender Mobilität, Verkehr und Klimaschutz und wir benötigen einetiefgreifende Diskussion über neue Konzepte und nachhaltige Lösungen.Ich wünsche mir auch von den Versicherern, dass wir nicht nur dieGefahren neuer Technologien sorgfältig diskutieren, sondern auch dieChancen, die sie uns bieten. Wenn wir den Verkehr in den Innenstädtenund mit ihm Unfallgefahren und Umweltbelastungen reduzieren wollen,dann müssen wir auch bereit sein, Innovationen zuzulassen und dürfennicht voreilig nur auf mögliche Risiken schauen", so Suhre.Der e-Scooter gilt als umweltschonende Alternative zu bekanntenVerkehrsmitteln und bietet einer im Alltag zumeist sitzenden PersonVorteile: Sie halten die Wirbelsäule flexibel und schonen dieGelenke. Die Gefährte sind ideal um kleine Einkäufe zu tätigen oderdie kurze morgendliche Strecke ins Büro zu fahren. Dennoch gilt dasauf maximal 20 km/h begrenzte Gefährt als gefährlich unter denVersicherern. Rund 1.500 Menschen wurden laut Untersuchung desVerbrauchermagazins "Consumer Report" 2017 durch einen Elektrorollerin den USA verletzt. Suhre sieht die Versicherer hier in derVerantwortung, eine sichere Basis zu schaffen und diese erklärend inihr Beratungskonzept mitaufzunehmen.Den redaktionellen Beitrag zum Thema finden Sie hier:https://www.dub.de/newsinhalte/management/e-scooter-auf-gehwegen/Über das DUB UNTERNEHMER-MagazinDas DUB UNTERNEHMER-Magazin erscheint zweimonatlich in einerGesamtauflage von über 265.000 Exemplaren am Kiosk, als Bordexemplaram Flughafen sowie als Supplement in "Handelsblatt" und"WirtschaftsWoche". Weitere Supplements erscheinen in der "Welt amSonntag" und der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung".Thematischer Fokus ist die digitale Transformation. Zur Zielgruppezählen Unternehmer, Gründer, Führungskräfte und Investoren. Mehrunter dub.de/dub-unternehmer-magazinÜber die DUB UNTERNEHMER-AkademieDie DUB UNTERNEHMER-Akademie richtet sich an Unternehmer,Führungskräfte, Gründer und Investoren. Die Plattform bietetexklusive Digital-Events, zertifizierbare Business-Coachings,Digital-Reisen und Unternehmens-Insights sowie ein exklusivesAkademie-Netzwerk. Mitglieder erhalten zudem das zweimonatlicherscheinende DUB UNTERNEHMER-Magazin im Abonnement. Mehr unterdub-akademie.deÜber die Deutsche Unternehmerbörse DUB.deDie Deutsche Unternehmerbörse DUB.de ist das Portal fürUnternehmer, Gründer und Investoren. Verkaufen oder kaufen Sie einUnternehmen auf der reichweitenstärksten und unabhängigenUnternehmensbörse im deutschsprachigen Raum. Finden Sie hier IhrenNachfolger, ihr Wunschunternehmen oder das auf Sie passendeFranchise-Angebot. Darüber hinaus finden Sie auf DUB.de Berater fürjede Unternehmenslage und journalistische sowie Experten-Beiträge zuThemen wie Management, Finanzierung, Karriere und Recht. Alles vonUnternehmern für Unternehmer. Mehr unter dub.dePressekontakt:DUB UNTERNEHMER-MagazinSchanzenstraße 7020357 HamburgMadeline SielandTel.: (040) 468832-616E-Mail: sieland@jdb.deOriginal-Content von: Deutsche Unternehmerbörse DUB.de GmbH, übermittelt durch news aktuell