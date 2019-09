Wir machen den Mund auf! / TELE 5 stiftet Social Spot für Crowdfunding-Kampagne FINSTERNIS (VIDEO)

München, Deutschland (ots) -TELE 5 unterstützt als filmliebender Fernsehsender und ausÜberzeugung in der Sache das Filmprojekt "FINSTERNIS - wir machen denMund auf!".Gründe gibt es viele, ein unverwechselbares Filmprojekt wie dieseszu unterstützen: Wachsender Rechtspopulismus, eine Verflachung deröffentlichen und politischen Auseinandersetzung oder die Angst voreiner grundsätzlichen Krise der Demokratie.TELE 5 kennt sich darin aus Haltung zu beziehen. Deshalb will derMünchner Privatsender aufmerksam auf die Crowdfunding-Kampagne"FINSTERNIS - wir machen den Mund auf!" von Projektinitiator undRegisseur Carsten Degenhardt machen. Ab sofort wird TELE 5 mit einemSocial-Spot OnAir im laufenden Programm, sowie online und über dieeigenen Social-Media-Kanäle auf das aktive Crowdfunding-Projektverweisen.Und es kommt noch besser: Bei erfolgreicher Finanzierung undRealisierung des Projektes, wird der Münchner Privatsender den Filmin einem affinen Programmumfeld OnAir und online auch seinenZuschauern zur Verfügung stellen.Unterstützt werden kann das Projekt bereits mit einem Betrag ab 5Euro. Die Crowdfunding-Kampagne startet am 28. September 2019 mit demfinalen Fundingziel über 500.000 Euro.Für den Cast konnte u.a. Schauspieler und Zeitzeuge GünterLamprecht ("Berlin Alexanderplatz", "Das Boot", "Babylon Berlin"etc.) und die Charakterdarsteller Michael Mendl ("Der Untergang","Schatten der Macht", "Dark" etc.) und Tatja Seibt ("Sein letztesRennen", "Dark", "Gladbeck" etc.) gewonnen werden.Darum geht es in FINSTERNIS: Die Teenager Jannick und Maximilian,die aus denkbar unterschiedlichen sozialen Verhältnissen stammen sindauf Kollisionskurs mit der Welt. An Heiligabend entführen sie, fastunfreiwillig und aus Wut, einen jungen Migranten. Endlich haben sieMacht über etwas. Doch das ist auch ihre Gefahr. Gleichzeitig trifftder 90jährige Jakob Gerstmann auf den SS-Schergen Herbert Heindorf,der als Adjutant im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau tätig war.Wie unter einer Glasglocke entspinnt sich bei der jungen als auch beider alten Generation ein existentieller Kampf um Identität und Machtund steigert sich zu einem gefährlichen Gemisch aus Wut, Demütigungund Ohnmacht.Mehr Informationen zur Startnext-Kampagne:https://www.startnext.com/wir-machen-den-mund-aufPressekontakt:TELE 5 KommunikationAlina HülskenManager KommunikationTel.: +49 (89) 649568 - 189alina.huelsken@tele5.deFür Fotoanfragen:TELE 5 FotoredaktionJudith HämmelmannTel.: +49 (89) 649568 - 182judith.haemmelmann@tele5.deInformationen und Bildmaterial zum Programm von TELE 5 finden Sieauch in der TELE 5-Presselounge unter presse.tele5.deOriginal-Content von: TELE 5, übermittelt durch news aktuell