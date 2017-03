"Wir lieben das Leben": ZDF dreht Film mit Petra Schmidt-Schaller und Günther Maria Halmer (FOTO)

Mainz (ots) -Eine Lehrerin, die sich für ihre Schüler einsetzt, und ihr Vater,der sich noch lange nicht zum alten Eisen zählt: PetraSchmidt-Schaller als Maria Kowalke und Günther Maria Halmer als derenVater Max stehen derzeit für die ZDF-Tragikomödie "Wir lieben dasLeben" in Berlin vor der Kamera. Regie führt Sherry Hormann. DasDrehbuch schrieb Gabriela Sperl nach einer eigenen Idee inZusammenarbeit mit Lena May Graf. In weiteren Rollen spielenAlexander Beyer, Hildegard Schmahl, Christoph Letkowski und KathiAngerer.Das Gute an einem Tiefpunkt ist, dass man nicht mehr tiefer sinkenkann. Das denkt Maria Kowalke jedenfalls, nachdem ihre Scheidungeingereicht wurde, der entfremdete Vater wieder in ihr Leben getretenist und sie sich beruflich umorientieren muss. Aber schlimmer gehtimmer. Statt Kunsterziehung zu unterrichten, muss Maria, die dringendArbeit braucht, als Musiklehrerin an einer Sekundarschuleeinspringen. Die Konzentrationsschwäche und Aufsässigkeit ihrerZehntklässler lassen Maria schnell an ihre Grenzen stoßen. Zumal ihrVater, ein pensionierter Oberst, nicht wahrhaben will, dass seinZuhause nun eine Berliner Seniorenresidenz ist und er stattdessentäglich vor Marias Tür steht. Maria ist kurz davor, das Handtuch zuwerfen. Bis sie erkennt, dass sie die Chance, ihr eigenes Leben unddas ihrer Schüler zu verändern, nicht verpassen darf und dabei vonunerwarteter Seite Unterstützung erhält."Wir lieben das Leben" ist eine Gabriela Sperl Produktion fürWiedemann & Berg Television im Auftrag des ZDF. Die Redaktion im ZDFhat Rita Nasser. Gedreht wird bis voraussichtlich 24. März 2017. EinSendetermin steht noch nicht fest.http://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartnerin: Maike Magdanz, Telefon: 030 - 2099-1093;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/wirliebendaslebenPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell