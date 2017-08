"Wir lieben Fernsehen! - Unsere größten TV-Momente" / ZDF-Show mit Johannes B. Kerner und Steven Gätjen (FOTO)

Mainz (ots) -Zum Abschluss der vierteiligen ZDF-Show-Reihe "Wir liebenFernsehen!" erinnern Johannes B. Kerner und Steven Gätjen am Samstag,2. September 2017, 20.15 Uhr, gemeinsam mit ihren Gästen an "Unseregrößten TV-Momente".Ob die Mondlandung oder der Fall der Mauer,Fußball-Weltmeisterschaften oder der Tod von Lady Diana - alleEreignisse eint, dass sie weltweit von Millionen Menschen zeitgleichim Fernsehen gesehen wurden. Die Fußball-Weltmeister Lothar Matthäus,Paul Breitner, Benedikt Höwedes und Christoph Kramer, die beidenBox-Stars Henry Maske und Axel Schulz, Astronaut Ulrich Walter und"ESC"-Siegerin Nicole - sie und viele andere erinnern sich gemeinsaman besondere Augenblicke der vergangenen 50 Jahre Farbfernsehen.Weitere Gäste der Sendung sind unter anderen Ulrich Wickert,Marietta Slomka, Carmen Nebel, Sonja Zietlow, Horst Lichter, UllaKock am Brink, Carolin Reiber und Michael Schanze. Joan Collins("Denver-Clan"), Inger Nilsson ("Pippi Langstrumpf"), PavelTravniczek ("Aschenbrödel"), Ernie und Bert, Horst Janson und PatrickBach stehen für Fernsehproduktionen, die Generationen vonFernsehzuschauern prägten. Und auch Thomas Gottschalk lässt großeMomente der deutschen Fernsehunterhaltung wieder aufleben.Bereits am Donnerstag, 31. August 2017, 20.15 Uhr, feiern JohannesB. Kerner und Steven Gätjen "Unsere größten Sporthelden" und damitdie großen Sportereignisse aus fünf Jahrzehnten Farbfernsehen:Franziska van Almsick, Katarina Witt, Mark Spitz, Berti Vogts, DaleyThompson, Jürgen Hingsen, Sven Hannawald, Toni Schumacher und KlausFischer schauen zurück auf große WM- und EM-Fußballspiele, olympischeRekorde und Weltrekorde und lassen große Sportduelle Revue passieren.https://presseportal.zdf.de/pm/wir-lieben-fernsehen/http://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Stefan Unglaube, Telefon: 06131 - 70-12186;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/wirliebenfernsehenPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell