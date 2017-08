"Wir lieben Fernsehen! - Unsere größten Film- und Serienstars" / Johannes B. Kerner und Steven Gätjen präsentieren ZDF-Showreihe (FOTO)

Mainz (ots) -Mit einem Knopfdruck startete Willy Brandt vor 50 Jahren, am 25.August 1967, das Farbfernsehen in Deutschland: Zu diesem Jubiläumstartet im ZDF die Showreihe "Wir lieben Fernsehen!". Johannes B.Kerner und Steven Gätjen präsentieren vier Shows zu verschiedenenThemenbereichen. Die erste Show am Donnerstag, 17. August, 20.15 Uhr,widmet sich "Unseren größten Film- und Serienstars".Ob "Traumschiff", "Tatort", "Lindenstraße", "Bergdoktor" oder"Gute Zeiten, schlechte Zeiten" - gemeinsam mit ihren Gästen WolfgangStumph, Mariele Millowitsch, Hans Sigl, Marie-Luise Marjan, MarioAdorf und vielen anderen lassen die beiden Moderatoren bekannteSerien und Sendungen Revue passieren. Welches waren die schönstenSzenen? Welches die emotionalsten Momente? Welche persönlichenErinnerungen haben die prominenten Gäste? Beim Wiedersehen mitbeliebten Krimi-, Familien- und Arztserien wird es um diese Fragengehen. Und auch ein Blick auf große Fernsehmehrteiler wie "Der großeBellheim" und "Der Schattenmann" sowie erfolgreiche Soaps wird nichtfehlen. Weitere Gäste in der Show sind Walter Sittler, WolfgangBahro, Rhea Harder, Susan Sideropoulos und "Baywatch"-Star PamelaAnderson.Am Donnerstag, 24. August 2017, 20.15 Uhr, geht es mit der zweitenShow weiter. Unter dem Titel "Unseren größten Spaßvögel" stehen danndie großen Comedians aus den vergangenen fünf Jahrzehnten im Fokus.https://presseportal.zdf.de/pm/wir-lieben-fernsehen/http://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Stefan Unglaube, Telefon: 06131 - 70-12186;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/wirliebenfernsehenPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell