Berlin (ots) - Hat das Jahr 2018 die Erwartungen erfüllt und waswird das Jahr 2019 bringen? Sebastian Lazay, Präsident desBundesarbeitgeberverbandes der Personaldienstleister e.V. (BAP),resümiert in seinem Gastbeitrag für das Branchenmagazin BD -Blickpunkt Dienstleistung das aktuelle Jahr für die Zeitarbeit undgibt einen Ausblick für 2019."Gerne würde ich an dieser Stelle verkünden, dass 2018 die Politikalles dafür unternommen hat, einfache und vernünftige gesetzlicheRahmenbedingungen für die Zeitarbeit zu schaffen. Doch obwohl selbstBundeskanzlerin Angela Merkel in ihrer Rede auf dem DeutschenArbeitgebertag Ende November betonte, dass "wirFlexibilitätsinstrumente wie zum Beispiel die Zeitarbeit benötigen",handelt die Politik genau gegenteilig. Die Herausforderungen für diePersonaldienstleister, die sich aus dem handwerklich nichtüberzeugenden Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG) ergeben, sindweiterhin groß. In diesem Jahr haben erstmalig sowohl diekomplizierten und nicht ausgegorenen Equal-Pay-Regelungen gegriffenals auch die Höchstüberlassungsdauer, für deren Abschaffung der BAPweiterhin eintreten wird. Es kann nicht sein, dass uns quasi einBerufsverbot nach 18 Monaten Überlassungsdauer vom Gesetzgeberauferlegt wird. Zudem stieg der Beratungsbedarf unserer Mitgliedernoch einmal deutlich durch die 2018 von der Bundesregierungbeschlossene und alle belastende Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).Auch in diesem Jahr hat der BAP viel Zeit und Kraft darauf verwendet,seine Mitglieder mittels zahlreicher Veranstaltungen, Rundschreibenund Telefonberatung fit für die Folgen des AÜG und der DSGVO zumachen. Auch 2019 wird der Verband allen Mitgliedern hierbei wiedertatkräftig zur Seite stehen.Aber so groß die Knüppel auch waren, die uns die Politik zwischendie Beine warf, zeigten sich die Personaldienstleister hiervonunbeeindruckt. Mehr noch: Sie haben wieder einmal unter Beweisgestellt, dass sie sich nicht nur flexibel auf veränderteRahmenbedingungen einstellen, sondern dabei auch bemerkenswerteErfolgsgeschichten schreiben. Im zu Ende gehenden Jahr hat dieBranche bei der Beschäftigung von Geflüchteten undLangzeitarbeitslosen Überdurchschnittliches geleistet. Ausgehend voneinem geringen Anteil der Zeitarbeitenden von 2,8 Prozent an derGesamtbeschäftigung wäre zu erwarten gewesen, dass nur etwa 2.000Geflüchtete 2017 eine Anstellung bei einem Personaldienstleistergefunden haben. Dass es jedoch deutlich mehr sind, belegen dieneuesten Zahlen der Bundesagentur für Arbeit (BA): Mehr als 28.200Schutzsuchende aus den acht wichtigsten nichteuropäischenAsylherkunftsländern haben zwischen August 2017 und Juli 2018 ihreArbeit bei einem Personaldienstleister begonnen. Somit fand mehr alsein Drittel der insgesamt 79.500 Geflüchteten, die ihreArbeitslosigkeit in diesem Zeitraum mit einersozialversicherungspflichtigen Beschäftigung beenden konnten, eineAnstellung in der Zeitarbeit. Unsere Branche bietet Geflüchtetendamit eine echte Einstiegsmöglichkeit in den Arbeitsmarkt!Doch nicht nur für Flüchtlinge, sondern auch fürLangzeitarbeitslose haben die Personaldienstleister beimWiedereinstieg ins Berufsleben in diesem Jahr Erfolge erzielt. Denndie Zahlen der BA zeigen, dass fast jeder fünfte ehemalsLangzeitarbeitslose, der 2018 eine sozialversicherungspflichtigeBeschäftigung aufgenommen hat, eine Anstellung in der Zeitarbeitgefunden hat. Es lässt sich also ganz objektiv feststellen, dassPersonaldienstleister sowohl für Geflüchtete als auch fürLangzeitarbeitslose die wichtigste Zugangsmöglichkeit zum deutschenArbeitsmarkt sind. Nicht zu vernachlässigen ist dabei, dass Menschen,die durch Zeitarbeit ihre Arbeitslosigkeit beenden konnten, in derüberwiegenden Mehrheit in sozialversicherungspflichtigerBeschäftigung bleiben und ihnen so ein längerfristiger Zugang zumArbeitsmarkt in Deutschland gelingt. So waren 65 Prozent der zuvorArbeitslosen auch zwölf Monate nach ihrer Beschäftigungsaufnahme inder Zeitarbeit weiterhin sozialversicherungspflichtig beschäftigt.So kann man ohne Übertreibung sagen: Wir leisten Großes bei derIntegration von "Zielgruppen des Arbeitsmarktes". Das ThemaRekrutierung von geeignetem Personal, welches zuverlässig undkompetent einen tollen Job macht, bleibt ein Dauerbrenner. Denvielfältigen Arbeitgebern in Deutschland vermitteln wir passgenauqualifizierte Beschäftigte, die unsere Kunden so wirtschaftlichvoranbringen. Die richtigen Leute zur richtigen Zeit am richtigenOrt, darin sind wir stark.Man muss kein Prophet sein, um vorauszusagen, dass dieseKompetenzen der Zeitarbeitsbranche vor dem Hintergrund desdemografischen Wandels und des immer dramatischer werdendenFachkräftemangels auch im kommenden Jahr gefragt sein wird. EinemJahr übrigens, in dem der BAP 50 Jahre Verbandsgeschichte feiert: ImJanuar 1969 schlossen sich erste deutsche Unternehmen zumUnternehmensverband für Zeitarbeit e.V. (UZA) zusammen, demVorvorgängerverband des BAP. 50 Jahre nach der Geburtsstunde derZeitarbeitsbranche wird diese 2019 erneut unter Beweis stellen, dasssie als Arbeitsmarkt- und Flexibilisierungsinstrument in einerglobalisierten Wirtschaft nicht mehr wegzudenken ist und zudemungeachtet aller widrigen gesetzlichen Rahmenbedingungen erneut ihrebeachtliche Integrationsfunktion erbringt."Über den BAP:Der Bundesarbeitgeberverband der Personaldienstleister e. V. 