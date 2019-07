Wir kommen mit der Dunkelheit: Kommandosoldaten trainieren Geiselbefreiung (FOTO)

Grafenwöhr/Hohenfels/Bayern (ots) -"Fertig machen zum Sprung!", ruft der Ladungsmeister durch dieC-160 Transall. Über dem nächtlichen Truppenübungsplatz in Hohenfelsöffnet das Transportflugzeug seine Luke. Ohne zu zögern, stürzen sichdie Soldaten des Kommandos Spezialkräfte in die Dunkelheit. In einerrealitätsnahen Übung haben sie einen möglichen Einsatz für eineGeiselbefreiung trainiert.Dies ist kein Trailer eines neuen Kinoblockbusters. Es ist dieÜbung Black Star XIX. Auf den Truppenübungsplätzen Grafenwöhr undHohenfels trainierten die Soldaten des Kommandos Spezialkräfte (KSK)aus Calw eine Woche lang für den Ernstfall. Unter realistischenBedingungen ging es um einen ihrer Hauptaufträge: die Befreiung vonGeiseln nach einer Entführung. In solchen Situationen wird dersogenannte teilstreitkräfteübergreifende Einsatzverband HRO (HostageRelease Operations) aktiviert. In diesem Verband arbeitenSpezialkräfte und spezialisierte Kräfte der Luftwaffe, des Heeres,des Sanitätsdienstes und des Kommandos Cyber- und Informationsraumeng zusammen. Er ist das letzte Mittel, wenn zuvor politischeVerhandlungen gescheitert oder abgelehnt wurden.Zum Beitrag: https://www.deutschesheer.de/portal/poc/heer?uri=ci%3Abw.heer.aktuell.nachrichten.jahr2019.juli2019&de.conet.contentintegrator.portlet.current.id=01DB050000000001%7CBEJGHN572DIBRPressekontakt:Presse- und Informationszentrum des HeeresTelefon: +49 (0)3341 - 58 - 1511E-Mail: PIZHeer@Bundeswehr.orgwww.deutschesheer.deOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum des Heeres, übermittelt durch news aktuell