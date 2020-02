"Wir könnten sofort helfen. Die Blockade einer Lösung muss endlich aufhören"/ Delegation aus Kommunen, EKD und SEEBRÜCKE in Griechenland eingetroffen

Hannover (ots) - Auf ihrer zweitägigen Reise nach Griechenland machen sich dieTeilnehmer der gemeinsamen Delegation aus Kommunen, Evangelischer Kirche inDeutschland (EKD) und SEEBRÜCKE heute in Athen einen Eindruck zur Lage auf demgriechischen Festland. In Athen traf die Delegation Hilfsorganisationen undinformierte sich insbesondere zur Situation von unbegleiteten minderjährigenFlüchtlingen. Mehr als 5000 unbegleitete Kinder und Jugendliche befinden sichderzeit in Griechenland - viele hundert davon sind obdachlos."Minderjährige Flüchtlinge, die ohne Eltern in Griechenland ankommen, brauchenbesonderen Schutz. Es ist unverantwortlich, wenn geflüchtete Kinder undJugendliche in Polizeigefängnissen inhaftiert sind oder auf der Straße lebenmüssen. Sie brauchen sofort eine adäquate und sichere Unterbringung,"kommentiert der Bevollmächtigte des Rates der EKD, Prälat Martin Dutzmann.Zudem traf die Delegation Mitglieder der Organisation "Equal Rights BeyondBorders", die alleinreisende Minderjährige rechtlich vertritt. Zum Teil inEilverfahren vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte streitet dieNGO für die Freilassung der Flüchtlingskinder, die unrechtmäßig inhaftiert sind.Dabei haben viele der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge, die inGriechenland ankommen, das Recht auf Familienzusammenführung zu ihren Verwandtenin Deutschland. "Deutsche Behörden lehnten in den vergangenen Monaten rund dreiViertel aller Gesuche Griechenlands ab. Viele dieser Ablehnungen sindrechtswidrig," berichtete Robert Nestler, Mitgründer der Organisation."140 deutsche Kommunen stehen bereit Schutzsuchende aufzunehmen. Vor allem fürdie minderjährigen Kinder ohne Eltern braucht es jetzt eine Lösung. 500unbegleitete Kinder unter 14 Jahren sind in den griechischen Hotspots behördlichregistriert. Und 500 Plätze für unbegleitete Kinder haben deutsche Städteangeboten. Wir könnten sofort helfen. Die Blockade einer Lösung muss endlichaufhören. Lokale Entscheidungen zugunsten der Aufnahme müssen endlich akzeptiertwerden," unterstrich Mike Schubert, Oberbürgermeister von Potsdam.Am heutigen Abend reist die Delegation weiter auf die Insel Lesbos. Für morgenist dort ein Besuch des Lagers Moria geplant, wo die Situation weiterhindramatisch ist: Das Lager ist völlig überfüllt, die humanitäre Situationkatastrophal. Aktuell demonstriert die Bevölkerung der Insel gegen die Pläne dergriechischen Regierung, geschlossene Haftlager zu errichten und dafür sogar Landenteignen zu wollen. Am Freitagmittag veröffentlicht die Delegation einegemeinsame Erklärung mit politischen Forderungen.Bild- und Videomaterial der Reise für Pressezwecke finden sich ab heuteNachmittag online unterwww.flickr.com/photos/182484714@N08/albums/72157713276326336Für Anfragen während des Besuchs wenden Sie sich bitte an Liza Pflaum, +49(0)1783038787.Hannover, 27. Februar 2020Pressestelle der EKDCarsten SplittDiese Pressemitteilung wird von den Pressestellen der unterschiedlichenDelegationsteilnehmer zeitgleich verschickt. Mehrfachsendungen bitten wir zuentschuldigen.Pressekontakt:Carsten SplittEvangelische Kirche in DeutschlandPressestelleStabsstelle KommunikationHerrenhäuser Strasse 12D-30419 HannoverTelefon: 0511 - 2796 - 269E-Mail: presse@ekd.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/55310/4532782OTS: EKD Evangelische Kirche in DeutschlandOriginal-Content von: EKD Evangelische Kirche in Deutschland, übermittelt durch news aktuell