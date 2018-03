Wir jubeln für Deutschland / Warsteiner begeistert Fans mit WM-Flaschen und Fußball-Dosen (FOTO)

Warstein (ots) -Fesselnde Partien, große Emotionen, gemeinsames Fiebern vor derLeinwand - bald ist es wieder soweit: Am 14. Juni beginnt dieFußball-Weltmeisterschaft in Russland. Auch die Warsteiner Fanskommen dabei voll auf ihre Kosten. Gleich zwei attraktiveHandelsaktionen stimmen die Nation auf das sportliche Highlight desJahres ein. Neben den Warsteiner WM-Flaschen, überzeugt auch dieWeltmeister-Dose.Fußballbegeisterung und Biergenuss gehören einfach zusammen.Besondere Aktionen im Rahmen des Fußball-Großereignisses sind daherein Muss. Die Brauerei will Deutschland-Fans bewusst in einer sehrfrühen Phase abholen, um so die Vorfreude auf das sportliche Eventvoll auszukosten. Daher startet das Familienunternehmen bereits imApril die Aktionen für die Fußball-Begeisterten: Zum Anstoß in dasFußballjahr werden ab April bundesweit die Warsteiner WM-Flaschen mitden sechs verschiedenen Flaschenmotiven "Trainer", "Abwehr","Mittelfeld", "Kapitän", "Stürmer" und "Torwart" erhältlich sein. Zudem Aktionssortiment zählt Warsteiner Premium Pilsener, sowohl die20x0,5-Liter als auch die 24x0,33-Liter Kästen. Wer lieber Dosen- alsFlaschenbier trinkt, darf sich ab April über die WarsteinerWeltmeister-Dose mit 0,5-Liter Inhalt freuen. "DieFußball-Begeisterung wird ebenso wenig auf sich warten lassen wie derAnsturm auf die Getränkemärkte. Wir sind darauf bestens vorbereitetund punkten ab sofort mit unseren limitierten Warsteiner WM-Flaschenund Dosen in schwarz-rot-goldener Fan-Optik. Die Aktionen passeneinfach perfekt zum Fußball-Sommer 2018", erklärt Michael Grupp,Vertriebsdirektor Handel National der Warsteiner Gruppe.Pressekontakt:Warsteiner Brauerei Haus Cramer KGAbt. UnternehmenskommunikationSinje VogelsangDomring 4-1059581 WarsteinTel.: 02902-88 1337Fax: 02902-88 2354E-Mail: SVogelsang@warsteiner.comWebsite: www.warsteiner.deOriginal-Content von: Warsteiner Brauerei, übermittelt durch news aktuell