"Wir handeln jetzt für morgen."- Wertgarantie Group veröffentlicht aktuellen Nachhaltigkeitsbericht (FOTO)

Hannover (ots) - Was bedeutet nachhaltiges Wirtschaften für die Wertgarantie Group? Diese Frage wird im gerade veröffentlichten Nachhaltigkeitsbericht der Gruppe für Spezialversicherungen beantwortet. Viele Meilensteine sind bereits gesetzt - dazu gehört unter anderem auch die Umstellung auf 100 Prozent Ökostrom am Hauptstandort in Hannover."Kern unserer Nachhaltigkeitsstrategie sind Lösungsansätze, die einen Ausgleich zwischen wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Zielen schaffen. Dafür entwickeln wir eigene, zu unserer Unternehmenskultur passende Maßnahmen auf dem Weg zu einem nachhaltigen Unternehmen", erklärt Wertgarantie-Vorstand Konrad Lehmann. Der aktuelle Nachhaltigkeitsbericht dokumentiert alle Nachhaltigkeitsaktivitäten der Versicherungsgruppe und deren Status quo. Grundlage bilden sechs Handlungsfelder, die wesentlich für die nachhaltige Entwicklung der Wertgarantie Group sind - darunter Digitalisierung, Mitarbeiter, Umwelt sowie Innovation und Produktentwicklung. Ein grundlegendes Ziel ist die Erreichung eines CO2-neutralen Geschäftsbetriebs bis 2025. Um die CO2-Emissionen des Unternehmens zu reduzieren, wurde ein bereichsübergreifendes Fachexperten-Team gegründet, das Maßnahmen entwickelt und umsetzt.Eine nachhaltige Ausrichtung der Unternehmensgruppe zeigt sich unter anderem in einem verantwortungsvollen Umgang mit seinen Mitarbeitern, ausgeprägten sozialen Engagements und der Etablierung von Umweltschutzmaßnahmen am Standort. In der Entwicklung durchdachter Produkte spiegeln sich die ökonomische sowie die ökologische Dimension unternehmerischer Nachhaltigkeit wider: Exzellenter Kundenservice kombiniert mit den ökologischen Vorteilen einer Reparatur von Elektrogeräten und Fahrrädern. Dazu erklärt Konrad Lehmann: "'Reparieren statt Wegwerfen' ist das Grundprinzip unserer Geschäftsstrategie und somit zentral für unseren Nachhaltigkeitsansatz: Durch Reparaturen wird die Nutzungsdauer von technischen Geräten verlängert, was zur Schonung von Ressourcen beiträgt - das ist uns ein großes Anliegen, weil Geräte zu häufig schnell als Elektroschrott enden." Die EU-Kommission sieht ein Recht auf Reparaturen vor. Ein Gesetz dazu ist für 2021 geplant: Gebrauchte Produkte sollen repariert anstatt vorzeitig weggeworfen werden - Wertgarantie lebt vor, wie das gelingen kann.Der vollständige Nachhaltigkeitsbericht der Wertgarantie Group ist unter folgendem Link abrufbar: https://www.wertgarantie-group.com/nachhaltigkeit/