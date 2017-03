"Wir haben weiter Hoffnung für Europa!"/Ökumenische Erklärung zum 60. Jahrestag der Unterzeichnung der Römischen Verträge

Hannover (ots) - Am 25. März 1957 gründeten Belgien, Deutschland,Frankreich, Luxemburg, Italien und die Niederlande in Rom dieEuropäische Wirtschaftsgemeinschaft und die EuropäischeAtomgemeinschaft. Aus Anlass des 60. Jahrestages der Unterzeichnungder Römischen Verträge erinnern der Vorsitzende des Rates derEvangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Landesbischof Dr. HeinrichBedford-Strohm, und der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz,Kardinal Reinhard Marx, an die friedenspolitische Bedeutung derUnterzeichnung. In einer gemeinsamen Erklärung würdigen beide dieRömischen Verträge als Grundlage für ein Zusammenwachsen Europas, dasbis heute Frieden und Wohlstand für Europa garantiere und zu einemSymbol freiheitlichen Lebens in der Welt geworden sei."Europa muss Konsequenzen aus den Zerwürfnissen der vergangenenJahre ziehen und seine derzeitige tiefe Krise überwinden. Die EU istmehr als die Summe ihrer Mitgliedstaaten. Sie muss für diezahlreichen aktuellen Herausforderungen besser aufgestellt sein unddarf sich nicht auseinanderdividieren lassen", so Kardinal Marx undLandesbischof Bedford-Strohm. "Eine engere Zusammenarbeit wäre invielen Bereichen dringend geboten. So brauchen wir eine faireHandels-, eine solidarische Flüchtlings- und eine abgestimmte Außen-und Sicherheitspolitik. Gleichzeitig sollte die EU ihr sozialesProfil schärfen und den Bürgerinnen und Bürgern besser vermitteln,dass sie zur Verbesserung ihrer Lebensverhältnisse beiträgt."Beide Vorsitzenden betonen, dass die Kirchen auch heute zurÜberwindung innereuropäischer Gräben beitragen wollen: "Wir habenweiter Hoffnung für Europa! Die heutige Erinnerung an die Gründungder Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und die damit verbundeneErfolgsgeschichte für Frieden und Einheit sollten uns als Christenzum tatkräftigen Bekenntnis für Europa ermutigen. Die Präsenz derGemeinden vor Ort sowie die vielfältigen ökumenischen Kontakte inEuropa wollen wir noch stärker dazu nutzen, den Austausch unter denMenschen zu unterstützen und Zeichen der europäischen Verbundenheitzu setzen."Kardinal Marx und Landesbischof Bedford-Strohm appellieren an diepolitisch Verantwortlichen, die besondere moralische VerantwortungEuropas in der Welt wahrzunehmen: "Auch in der Krise darf sich Europanicht selbst genug sein, sondern muss für eine Entwicklung der ganzenWelt in Frieden und Gerechtigkeit Sorge tragen."Hinweis:Die Gemeinsame Erklärung ist unter www.dbk.de und www.ekd.deverfügbar.Hannover, 23. März 2017Pressestelle der EKDCarsten SplittDiese Pressemitteilung wird von den Pressestellen der EKD und derDeutschen Bischofskonferenz zeitgleich verschickt.Mehrfachzusendungen bitten wir zu entschuldigen.Pressekontakt:Carsten SplittEvangelische Kirche in DeutschlandPressestelleStabsstelle KommunikationHerrenhäuser Strasse 12D-30419 HannoverTelefon: 0511 - 2796 - 269E-Mail: presse@ekd.deOriginal-Content von: EKD Evangelische Kirche in Deutschland, übermittelt durch news aktuell