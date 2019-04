Wir haben jetzt die Dividenden der nächsten 2 Jahre verdient, fahren die Aktienquoten von 50 % auf sogar 35 % runter

Rolf Ehlhardt: Die Synergieeffekte der trumpschen Politik laufen aus. Also hier kommt keine Stimulanz her? Wir haben in den USA Rekorde bei den Autokrediten und die höchsten Scheckkarten Überziehungen aller Zeiten. Leasing sind laut US-Statistik keine Schulden, aber bitte, wenn ich ein Leasing-Auto habe, dann wird die Leasingrate auch vom Konto abgebucht, und irgendwann ist das Gehalt alle! Eine ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Börsenradio