"Wir haben es satt!"-Demo: Deutsche Umwelthilfe fordert mit bildstarker Aktion Agrarwende und Klimaschutz

Berlin (ots) - Deutsche Umwelthilfe inszeniert am 18. Januar 2020 ab 11:15 Uhram Rande der "Wir haben es satt!"-Demo den Präsidenten des DeutschenBauernverbands Joachim Rukwied als Gülle-König - DUH kritisiert als Mitglied desTrägerkreises von "Wir haben es satt!" Versäumnisse in der Agrarpolitik - BMELscheitert an nötigem Umbau der Landwirtschaft - Aktuelle Agrarpolitik belastetWasser, Luft, Artenvielfalt und das Klima - DUH fordert Einhaltung bestehenderGesetze und zielstrebige Umsetzung verfehlter europäischer VorgabenUnter dem Motto "Agrarwende anpacken, Klima schützen!" ruft die DeutscheUmwelthilfe (DUH) gemeinsam mit rund 55 Organisationen aus Landwirtschaft undGesellschaft am 18. Januar 2020 bei der "Wir haben es satt!"-Demo zum kreativenProtest für eine Agrar- und Ernährungswende auf. Während der Groß-Demoinszeniert die DUH den Präsidenten des Deutschen Bauernverbands Joachim Rukwiedin einer bildstarken Aktion als Gülle-König samt Hofstaat aus derMassentierhaltung. Die DUH kritisiert das Bundeslandwirtschaftsministerium undden deutschen Bauernverband für deren Blockadehaltung gegen den Umbau hin zueiner naturverträglichen Landwirtschaft."Das Landwirtschaftsministerium und der Deutsche Bauernverband gefährden mitihrem massiven Widerstand gegen eine ökologische Landnutzung die Zukunft derBauern. Die Massentierhaltung sorgt für Unmengen an Gülle auf unseren Feldernund eine enorme Belastung der Umwelt. Zahlreiche Grundwasserkörper sind mitgesetzeswidrigen Konzentrationen von Nitrat belastet. Die Menge an Tieren proFläche muss reduziert werden, um den Nitratgrenzwert einzuhalten. Deswegen mussLandwirtschaftsministerin Julia Klöckner sich für ein neues Düngerechteinsetzen, mit dem der Grundwasserschutz garantiert werden kann", so SaschaMüller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer der DUH.Die fehlgeleitete Agrarpolitik heizt außerdem die Klimakrise an. DieLandwirtschaft in Deutschland trägt maßgeblich zur Emission klimaschädlicherTreibhausgase bei, Tendenz steigend. Vor allem Methan- und Lachgasemissionensowie indirekt klimawirksame Ammoniakemissionen müssen deshalb gesenkt werden.Durch Methan und Ammoniak in der Nutztierhaltung entstehen zudem bodennahes Ozonund Feinstaub. Dies schadet der Gesundheit von Menschen auf dem Land und inStädten. Laut Europäischer Umweltagentur sterben in Deutschland rund 60.000Menschen frühzeitig an Feinstaub. Ambitionierte Vorgaben und konkreteWeichenstellungen für eine emissionsreduzierte Landwirtschaft bleiben jedochaus."Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner muss die angekündigtenKlimaschutzmaßnahmen in der Landwirtschaft in die Tat umsetzen. Die massivenStickstoffüberschüsse auf dem Feld führen nicht nur zu Nitrat-Belastung imGrundwasser, sondern auch zu gesundheitsschädlichem Feinstaub in der Luft.Weniger Tiere auf den Feldern und eine naturverträgliche Landwirtschaft mit mehrWertschätzung für Fleisch- und Milchprodukte auf Seiten der Verbraucher tragenzum Klimaschutz und sauberer Luft bei", ergänzt Barbara Metz, StellvertretendeBundesgeschäftsführerin der DUH.Datum:Samstag, 18. Januar 2020, 11:15 Uhr bis 11:45 UhrOrt:Neben der Bühne von "Wir haben es satt!", Richtung ReichstagEbertstraße, 10117 Berlin: https://goo.gl/maps/xufCK3B7Zx87RMs36Im Projekt "Clean Air Farming" (LIFE17 GIE/DE/610) adressiert die DUH dieLuftbelastung durch Methan und Ammoniak aus der Landwirtschaft. WeitereInformationen: www.clean-air-farming.eu Das Projekt wird vom LIFE-Programm derEuropäischen Union gefördert.Links:- Fotos der Aktion finden Sie ab Samstag, 18. Januar 2020 um 16Uhr hier: http://l.duh.de/p200118- Air Quality in Europe 2019, EEA Report No 10/2019:(https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2019) -quality-in-europe-2019'>https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2019'> https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2019 >'> urope-2019'>https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2019>'> h

tps://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2019 '> href=' https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2019 '> ='https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2019'>https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2019)https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2019- Mehr zum Projekt "Minus Methan":https://www.duh.de/projekte/minus-methan/