"Wir haben durch den Deutschen Exzellenz-Preis viel Wertschätzung erfahren!" (FOTO)

Hamburg (ots) -Welche Breitenwirkung haben Wirtschaftspreise heute? - Diebisherigen Gewinner des Deutschen Exzellenz-Preises über dieResonanz, die sie auf die Auszeichnung erfahren haben.Noch bis zum 31. August 2018 können sich Unternehmen und Agenturenmit ihren herausragenden Produkten und Dienstleistungen sowie derenManager und Macher um den Deutschen Exzellenz-Preis bewerben. DasDeutsche Institut für Service-Qualität und das DUBUNTERNEHMER-Magazin vergeben den Wirtschaftspreis 2019 bereits zumzweiten Mal. Schirmherr ist wie im vergangenen Jahr Wirtschafts- undArbeitsminister a. D. Wolfgang Clement. Den Vorsitz der prominentenJury hat Journalist Heiner Bremer. Ihre gemeinsame Mission: Exzellenzin der deutschen Wirtschaft fördern. Über den Erfolg des DeutschenExzellenz-Preises 2018 resümieren jetzt die Vorjahres-Preisträger.David Fox, Vice President Inflight Services und Connectivity beider Deutschen Telekom, zieht positive Bilanz: "Inmarsat und DeutscheTelekom sind sehr stolz auf den Erhalt des DeutschenExzellenz-Preises für das European Aviation Network. Es ist einebesondere Anerkennung für dieses innovative Projekt, das vonunterschiedlichen europäischen Partnern realisiert wurde.""Der Deutsche Exzellenz-Preis ist eine Auszeichnung, die sowohlwir, als auch unsere Kunden sehr schätzen", sagt Max Thinius,Unternehmenssprecher von Online-Supermarkt AllyouneedFresh, "denn wasist heute noch wirklich exzellent? - Exzellenz bedeutet für uns mehrals nur Service, es bedeutet eine weitreichende, gemeinsam mit undfür unsere Kunden entwickelte Idee. Wir haben durch diesen Preis sehrviel Wertschätzung erfahren", so Thinius.Christoph Metz, Marketing Manager bei ehotel, hebt die Relevanzund positive Wirkung des Deutschen Exzellenz-Preises hervor:"Mittelständische Unternehmen leisten einen sehr wichtigen Beitragzur deutschen Wirtschaft. Dass diese Leistung mit dem DeutschenExzellenz-Preis in einer eigenen Auszeichnung berücksichtigt wird,finden wir richtig. Umso mehr freut es uns, dass wir nun dieseAuszeichnung selbst erhalten haben. Sie bestätigt uns in unsererbisherigen Arbeit, ist zugleich ein tolles Signal an das gesamte Teamund eine wertvolle Botschaft an unsere Geschäftspartner und Kunden."Auch Preisträgerin Manuela Maria Lagemann,Agentur-Geschäftsführerin der sec Kommunikation und Gestaltung, istbegeistert vom Echo auf ihren Award: "Als Preisträgerin stelle ichfest, dass die Resonanz auf die Auszeichnung äußerst hoch und positivist. Unsere Kunden, Geschäftspartner und Dienstleister nehmen uns alskreativen Partner im Bereich Kommunikation und Gestaltung wahr underkennen durch die Auszeichnung mit dem Exzellenz-Preis nochdeutlicher unsere hohe Bereitschaft zu individuell zugeschnittenerGestaltung nach Kundenwunsch", resümiert Lagemann.Um den Deutschen Exzellenz-Preis bewerben können sich Unternehmenund Agenturen sowie Führungskräfte und Mitarbeiter aller Abteilungen.Die Auszeichnung richtet sich an kleine, mittelständische undGroßunternehmen, unabhängig davon, wie lange diese schon am Marktsind. Dabei können sich sowohl Firmen bewerben, die ihre Leistungenan den Endkunden (B2C) richten, als auch solche, die im B2B-Bereichtätig sind. Eine unabhängige Jury aus Wirtschaft, Medien undWissenschaft wird im November 2018 tagen, um die Bewerbungeneingehend zu prüfen und die Gewinner auszuwählen. WeitereInformationen zum Deutschen Exzellenz-Preis 2019 und dasOnline-Bewerbungsformular finden Sie hier:http://www.deutscherexzellenzpreis.de.Die Initiatoren:Deutsches Institut für Service-Qualität (DISQ)Das Marktforschungsinstitut verfolgt das Ziel, den Service inDeutschland zu verbessern. Das DISQ führt seit 2006 im Auftragverschiedener Medien Wettbewerbsanalysen durch.DUB UNTERNEHMER-MagazinDas Leitmedium für die digitale Transformation erscheint in einerGesamtauflage von mehr als 250.000 Exemplaren am Kiosk, alsBordexemplar an den deutschen Flughäfen sowie als Supplement in"Handelsblatt" und "Wirtschaftswoche" und erreicht so pro Ausgaberund 900.000 Leser. Weitere Partnermedien sind "WELT am SONNTAG","DIE ZEIT" und die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung".