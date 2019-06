Wir haben Zukunft / EUROBAUSTOFF Gesellschafterversammlung 2019 in Köln

Bad Nauheim (ots) - Mit klarem Blick nach vorn in eine sich inallen wirtschaftlichen Strukturen wandelnden Zukunft präsentiertesich am Freitag, 14. Juni 2019, Europas umsatzstärkste Kooperationmittelständischer Fachhändler für Baustoffe, Holz und Fliesen. Diediesjährige ordentliche Gesellschafterversammlung des deutschenBranchenprimus fand im Kölner Gürzenich statt, der "Guten Stube" derrheinischen Karnevalsmetropole, die vielen TV-Zuschauern auszahlreichen Sitzungen der 5. Jahreszeit bekannt ist. Für dieEUROBAUSTOFF bildeten die Räumlichkeiten einen würdigen,architektonischen Rahmen für ihre Gesellschafterversammlung 2019.Traditionell eröffnete Boy Meesenburg, Aufsichtsrats-Vorsitzenderder Kooperation, mit einem für ihn klassisch-norddeutschen "Moin!"die Versammlung. Mehr als 400 Vertreter aus den derzeit 475Gesellschafterhäusern waren nach Köln gekommen. Damit waren mehr als91 % der stimmberechtigten Gesellschafter vertreten.Der Vormittag gehörte wie in den Jahren zuvor derKooperations-Geschäftsführung. Jörg Hoffmann legte seinenausführlichen Geschäftsbericht 2018 vor und gab bereits eineHochrechnung für das 1. Halbjahr 2019 ab. Demnach kann mit einerVerbesserung des zentralfakturierten Einkaufsvolumens um 9 %gerechnet werden. Hartmut Möller thematisierte die aktuelle Situationder Baubranche, die Arbeit in den Warenbereichen, die Reaktionen ausder Lieferindustrie, das alltägliche Kräftemessen aller Beteiligtenund die sich daraus ergebende Notwendigkeit einer starkenFachhandels-Gemeinschaft. Er machte deutlich, welche Konsequenzendies zukünftig im Einkauf haben wird und welche Folgen im Verhältniszu gelisteten Lieferanten.Dr. Eckard Kern als Vorsitzender der Geschäftsführung nahm dieZukunft des mittelständischen Baufachhandels ins Visier und zeigtMöglichkeiten der EUROBAUSTOFF Gesellschafter auf, die ihnen durchden Dienstleistungscampus geboten werden. Als Meilensteine 2018nannte er unter anderem die Integration der österreichischenBEZ-/Holz+Co-Gesellschafter, die Projektgruppe Logistik, dieNeuausrichtung der Infokom und den Aufbau des B2X-Master-Klon. Alspermanente Herausforderung sieht er die Überwindung derInformationsbarrieren innerhalb der Gesamtkooperation. Kein Standortsei gleich strukturiert und erwarte deshalb eine angemesseneDienstleistung bei stets gleicher Qualität.Nach der Mittagspause beeindruckten die Jungunternehmer mit ihrendifferenzierten Betrachtungen zur Zukunftsfähigkeit der Kooperation.Pressekontakt:EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KGFranz-Josef SeginAuf dem Hohenstein 261231 Bad NauheimFon: +49 6032 805-181E-Mail: fjs@eurobaustoff.deOriginal-Content von: EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell